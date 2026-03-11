WIDEO

Przerażająca tragedia w Szwajcarii. W pożarze autobusu zginęło co najmniej 6 osób! Według świadków w pojeździe podpalił się mężczyzna

  • Świat
  • opublikowano:
Co najmniej 6 osób zginęło, a 5 zostało rannych w pożarze autobusu w szwajcarskiej miejscowości Kerzers w kantonie Fryburg - podała policja. / autor: Fratria/X
Co najmniej 6 osób zginęło, a 5 zostało rannych w pożarze autobusu w szwajcarskiej miejscowości Kerzers w kantonie Fryburg - podała policja. / autor: Fratria/X

Co najmniej 6 osób zginęło, a 5 zostało rannych w pożarze autobusu w szwajcarskiej miejscowości Kerzers w kantonie Fryburg - podała policja. Według jednego ze świadków mężczyzna podpalił się w pojeździe.

Według policji trzy osoby ranne są w stanie krytycznym.

Szwajcarskie media publikują nagrania i zdjęcia przedstawiające wysokie płomienie, a także po ich ugaszeniu- doszczętnie spalony autobus w niewielkim miasteczku.

Policja poinformowała, że jest za wcześnie na ustalenie przyczyn pożaru.

Portal dziennika „Blick” przytoczył wypowiedź jednego ze świadków, który powiedział, że w autobusie mężczyzna oblał się benzyną i podpalił. Potwierdziły to również inne osoby.

kk/PAP

