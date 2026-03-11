Co najmniej 6 osób zginęło, a 5 zostało rannych w pożarze autobusu w szwajcarskiej miejscowości Kerzers w kantonie Fryburg - podała policja. Według jednego ze świadków mężczyzna podpalił się w pojeździe.
Według policji trzy osoby ranne są w stanie krytycznym.
Szwajcarskie media publikują nagrania i zdjęcia przedstawiające wysokie płomienie, a także po ich ugaszeniu- doszczętnie spalony autobus w niewielkim miasteczku.
Policja poinformowała, że jest za wcześnie na ustalenie przyczyn pożaru.
Portal dziennika „Blick” przytoczył wypowiedź jednego ze świadków, który powiedział, że w autobusie mężczyzna oblał się benzyną i podpalił. Potwierdziły to również inne osoby.
