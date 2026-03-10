Trwa dwunasty dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. Prezydent Trump wypowiedział się na temat podejmowanych przez Iran prób zaminowania cieśniny Ormuz.
00:01. Trump: Jeśli Iran podłożył miny w cieśninie Ormuz, ma je natychmiast usunąć
Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie posiada informacji na temat tego, by Iran zaminował cieśninę Ormuz, jednak jeśli jakieś ładunki podłożono, mają zostać natychmiast usunięte. W przeciwnym razie Iran czekają konsekwencje, jakich dotąd nie widziano - ostrzegł prezydent.
Jeśli Iran podłożył jakieś miny w cieśninie Ormuz - a nie mamy informacji, by tak było - chcemy, by zostały usunięte NATYCHMIAST!
— napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.
Jeśli z jakiegoś powodu miny zostały podłożone i nie zostaną usunięte, militarne konsekwencje dla Iranu będą na poziomie, którego jeszcze nie widziano
— ostrzegł.
Jeśli z kolei usuną to, co mogło zostać podłożone, będzie to ogromny krok w dobrym kierunku!
— dodał prezydent USA.
