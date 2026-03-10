NA ŻYWO

RELACJA. 1477. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski: Węgry dopuściły się aktu bandytyzmu, zatrzymując konwój ukraińskiego banku

1477. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA
1477. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA

Trwa 1477. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Środa, 11 marca 2026 r.

00:01. Zełenski: Węgry dopuściły się aktu bandytyzmu, zatrzymując konwój ukraińskiego banku

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zatrzymanie przez Węgry konwoju ukraińskiego banku państwowego z transportem pieniędzy i złota jest aktem bandytyzmu.

Przykład z bandytyzmem bardzo tu pasuje. To tyle, jeśli chodzi o to, czym to było. Jeśli chodzi o partnerów – z wieloma rozmawiałem i powtarzam wam to już oficjalnie, publicznie to, co mówiłem wielu naszym przyjaciołom. Od Europy potrzeba dziś jednego: aby nie milczała

— powiedział prezydent w rozmowie z dziennikarzami.

red/PAP/X/FB

