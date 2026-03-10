„Autokar wiozący pasażerów zapalił się wieczorem w niewielkiej miejscowości w kantonie Fryburg na zachodzie Szwajcarii; są zabici i ranni” – poinformowała policja kantonalna na Facebooku. Według ustaleń medialnych mężczyzna podpalił się wewnątrz pojazdu.
Do zdarzenia doszło o godz. 18.25 w miejscowości Kerzers.
Co najmniej 6 osób zginęło, a 5 zostało rannych w pożarze autobusu w szwajcarskiej miejscowości Kerzers w kantonie Fryburg
— podała policja. Według jednego ze świadków mężczyzna podpalił się w pojeździe.
Więcej informacji na ten temat przekazał portal Remiza.pl, który przedstawił doniesienia pojawiające się w szwajcarskich mediach.
Mężczyzna podpalił się w autobusie w miejscowości Kerzers w Szwajcarii. Ogień szybko się rozprzestrzenił, a według wstępnych doniesień w zdarzeniu zginęło sześć osób, a kilka kolejnych zostało rannych. Okoliczności tragedii ustalają służby
— podkreślił.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755183-mezczyzna-podpalil-sie-w-autobusie-w-szwajcarii-zginelo-6-osob
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.