Spłonął autokar w Szwajcarii. / autor: EPA/LAURENT MERLET Dostawca: PAP/EPA.
Spłonął autokar w Szwajcarii. / autor: EPA/LAURENT MERLET Dostawca: PAP/EPA.

Autokar wiozący pasażerów zapalił się wieczorem w niewielkiej miejscowości w kantonie Fryburg na zachodzie Szwajcarii; są zabici i ranni” – poinformowała policja kantonalna na Facebooku. Według ustaleń medialnych mężczyzna podpalił się wewnątrz pojazdu.

Do zdarzenia doszło o godz. 18.25 w miejscowości Kerzers.

Co najmniej 6 osób zginęło, a 5 zostało rannych w pożarze autobusu w szwajcarskiej miejscowości Kerzers w kantonie Fryburg

— podała policja. Według jednego ze świadków mężczyzna podpalił się w pojeździe.

Więcej informacji na ten temat przekazał portal Remiza.pl, który przedstawił doniesienia pojawiające się w szwajcarskich mediach.

Mężczyzna podpalił się w autobusie w miejscowości Kerzers w Szwajcarii. Ogień szybko się rozprzestrzenił, a według wstępnych doniesień w zdarzeniu zginęło sześć osób, a kilka kolejnych zostało rannych. Okoliczności tragedii ustalają służby

— podkreślił.

Adrian Siwek/PAP/X

