Brytyjska Izba Gmin opowiedziała się wczoraj wieczorem przeciwko całkowitemu zakazowi dostępu do platform społecznościowych przez dzieci poniżej 16 lat na wzór tego obowiązującego w Australii. To jednak nie kończy sprawy, bo wciąż trwają konsultacje społeczne na ten temat.
Po tym jak w Australii, jako pierwszym państwie na świecie, w grudniu 2025 roku wszedł w życie taki zakaz, szereg innych krajów zaczęło również rozważać ograniczenie dzieciom dostępu do platform społecznościowych. W styczniu brytyjska Izba Lordów przyjęła poprawkę do procedowanego obecnie projektu ustawy o dobrym samopoczuciu dzieci i szkołach, która przewidywała całkowity zakaz, na wzór australijskiego, a w zeszłym tygodniu rząd rozpoczął konsultacje społeczne na temat tego, w jakim stopniu ograniczyć dostęp.
Izba Gmin odrzuciła poprawkę
Wczoraj wieczorem Izba Gmin odrzuciła poprawkę Izby Lordów stosunkiem głosów 307:173. Rząd Partii Pracy wyjaśnił, że potrzebne jest bardziej zniuansowane podejście niż odgórny zakaz i przedstawi propozycje po zakończeniu konsultacji. Takie zniuansowane podejście mogłoby polegać na wprowadzeniu zakazu najbardziej szkodliwych i uzależniających dzieci elementów.
Wielu rodziców i grup działających na rzecz ochrony dzieci domagało się całkowitego zakazu korzystania z platform społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Inni, w tym organizacje charytatywne zajmujące się pomocą dzieciom, ostrzegali, że całkowity zakaz może skłonić dzieci do korzystania z mniej regulowanych obszarów internetu lub sprawić, że nastolatki nie będą przygotowane do korzystania z internetu. Dlatego w zeszłym tygodniu rząd rozpoczął konsultacje, aby poznać opinie, które pomogą nam określić kolejne kroki i zapewnić dzieciom bezpieczniejsze, zdrowsze i bogatsze relacje ze światem w sieci
— wyjaśniła wiceminister edukacji Olivia Bailey.
Przypomnijmy, zgodnie z zapowiedzią premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, Hiszpania wprowadzi zakaz dostępu do sieci społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia oraz nowe przepisy, mające zwiększyć odpowiedzialność właścicieli serwisów za publikowanie nielegalnych treści. To kolejne państwo po Australii i Francji, które sięga po tego typu zapisy.
