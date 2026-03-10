Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że każdy kraj arabski lub europejski, który wydali ze swojego terytorium ambasadorów Izraela i USA, otrzyma, począwszy od następnego dnia, pełne prawo i swobodę przepływu przez cieśninę Ormuz - podał Reuters za irańskimi mediami.
Wojna na Bliskim Wschodzie wywołana atakami USA i Izraela oraz odwetowymi działaniami Iranu doprowadziła do wstrzymania transportu morskiego z Zatoki Perskiej, głównie ropy naftowej i gazu LNG. Szlak prowadzi przez cieśninę Ormuz, którą próbują zablokować władze w Teheranie.
Cieśnina Ormuz - strategiczny szlak wodny
Reuters przypomniał, że przed wybuchem wojny przepływało tamtędy około jednej piątej światowych dostaw ropy i skroplonego gazu ziemnego. Jak zaznaczyła agencja, w rezultacie zamknięcia cieśniny setki statków stoją zakotwiczone po obu stronach tego strategicznego szlaku wodnego.
Reuters podkreślił też, że na razie nie wiadomo, czy pojawią się jakiekolwiek sygnały dające nadzieję na wznowienie żeglugi. Iran twierdzi, że cieśnina jest całkowicie zablokowana, a każdej jednostce, która będzie próbowała przez nią przepłynąć, grozi ostrzałem; według USA przez szlak odbywa się bardzo ograniczony transport.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
