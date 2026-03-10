Premier Australii Anthony Albanese zapowiedział przekazanie pocisków średniego zasięgu Zjednoczonym Emiratom Arabskim, a także wysłanie na Bliski Wschód wojskowego samolotu rozpoznawczego. Dodał, że australijskie siły lądowe nie będą brały udziału w ewentualnej operacji przeciwko Iranowi.
Albanese powiedział dziennikarzom po rozmowie z prezydentem ZEA i władcą Abu Zabi Mohammedem bin Zajedem, że Australia przekaże temu państwu zaawansowane pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu. Oprócz tego początkowo na cztery tygodnie wysłany zostanie na Bliski Wschód samolot wczesnego ostrzegania i kontroli Boeing E-7A Wedgetail w celu monitorowania przestrzeni powietrznej nad krajami Zatoki Perskiej.
Charakter defensywny działań
Premier podkreślił, że wsparcie militarne pomoże krajom Zatoki Perskiej bronić się przed atakami ze strony Iranu.
Nasze zaangażowanie (na Bliskim Wschodzie - PAP) ma charakter czysto defensywny
— powiedział Albanese, dodając, że polega ono „na obronie Australijczyków, którzy są w regionie, a także na obronie naszych przyjaciół w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”.
Jak przypomina Reuters, około 115 tys. Australijczyków przebywało na Bliskim Wschodzie w momencie, gdy w ostatnim dniu lutego rozpoczęła się wojna. Dotychczas 2600 Australijczyków powróciło do domów lotami komercyjnymi.
Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneia. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
