Władze Teheranu wezwały mieszkańców irańskiej stolicy do pozostania w domach z powodu niebezpiecznego stężenia toksycznych gazów, które pojawiły się nad miastem po nalotach USA i Izraela na magazyny ropy naftowej - podały irańskie media.
Wysoki rangą urzędnik teherańskich służb ratunkowych Said Mehrsorusz, cytowany przez irański portal IranWire w poniedziałek przestrzegł też przed kwaśnym deszczem, który spadł na miasto. W odezwie do Teherańczyków Mehrsorusz podkreślił jednak, że najpoważniejsze obecnie zagrożenie stanowią obecne w powietrzu toksyczne gazy.
Zniszczenia spowodowane izraelsko-amerykańskimi atakami na składy ropy naftowej sprawiły, że w powietrzu do wysokiego poziomu wzrosło stężenie związków siarki i azotu oraz węglowodorów poliaromatycznych. Substancje te mogą mieć poważne konsekwencje dla środowiska i zdrowia - ostrzegła Anna Hansell z Uniwersytetu w Leicester w Wielkiej Brytanii, cytowana w poniedziałek przez portal magazynu „New Scientist”.
Jej zdaniem „jeśli krople deszczu dostaną się na skórę, znajdą się na niej potencjalnie rakotwórcze związki, które można zmyć, ale jeśli dostaną się do nosa i ust, mogą utrzymywać się dłużej, a bardzo drobne cząsteczki dymu w powietrzu mogą wnikać głęboko do płuc i potencjalnie przedostać się do krwiobiegu”.
W związku z tym władze Teheranu zaapelowały do mieszkańców, aby nie opuszczali domów bez potrzeby i w miarę możliwości pozostawali w zamkniętych pomieszczeniach. Zaleciły również, aby osoby, które muszą wyjść na zewnątrz, nosiły maseczki z filtrem, co najmniej N95 lub FFP2; jak podkreśliły, zwykłe maseczki medyczne nie zapewniają wystarczającej ochrony, ponieważ łatwo przenikają przez nie toksyczne opary.
W nocy z soboty na niedzielę amerykańsko-izraelskie rakiety uderzyły w irańskie obiekty naftowe, wywołując pożary w czterech magazynach ropy naftowej. Zniszczone zostały również służące do przesyłu ropy instalacje w Teheranie i pobliskiej prowincji Alborz.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755098-wladze-wzywaja-mieszkancow-teheranu-do-pozostania-w-domach
