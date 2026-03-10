Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że uderzenie na Iran będzie „dwadzieścia razy mocniejsze” niż dotychczas, jeśli Teheran będzie blokował transporty ropy naftowej i gazu ziemnego przez cieśninę Ormuz. Zagroził, że w wyniku tych ataków nie da się odbudować Iranu.
Jeśli Iran zrobi cokolwiek, co zatrzyma przepływ ropy przez cieśninę Ormuz, zostanie uderzony przez Stany Zjednoczone Ameryki DWADZIEŚCIA RAZY MOCNIEJ niż do tej pory
— zagroził Trump we wpisie na platformie Truth Social.
Ponadto zniszczymy cele łatwe do zniszczenia, co praktycznie uniemożliwi Iranowi odbudowę jako Narodu – śmierć, ogień i furia będą nad nimi panować – ale mam nadzieję i modlę się, aby to się nie stało!
— głosi wpis prezydenta USA.
„Dar dla Chin”
Trump stwierdził, że groźba ta jest „darem dla Chin” i innych krajów korzystających na ropie transportowanej przez cieśninę.
Mam nadzieję, że ten gest zostanie bardzo doceniony
— zakończył.
Wcześniej, podczas konferencji prasowej w Miami prezydent USA sugerował, że może uderzyć na obiekty „mające związek z produkcją energii elektrycznej i wieloma innymi rzeczami”.
Jeśli w nie uderzymy, ich odbudowa zajmie wiele lat (…) To są obiekty, które bardzo łatwo uderzyć, ale jeśli zostaną trafione, skutki będą bardzo niszczycielskie
— stwierdził Trump.
Izrael i USA rozpoczęły wojnę z Iranem 28 lutego. Jak dotąd jednym z jej najpoważniejszych skutków jest śmierć przywódcy kraju ajatollaha Alego Chameneia, a tak ze jego żony i jednej z córek.
Irańskie Zgromadzenie Ekspertów mianowało w niedzielę syna Alego, 56-letniego Modżtabę Chameneia, na stanowisko najwyższego przywódcy kraju.
PAP/Z Waszyngtonu Oskar Górzyński/red
