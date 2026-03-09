Trwa 1476. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Wtorek, 10 marca 2026 r.
15:31. Komisja ONZ: Wywożenie przez Rosję ukraińskich dzieci to zbrodnia przeciwko ludzkości
Niezależna Komisja Śledcza ONZ opublikowała raport, w którym stwierdziła, że przymusowe wywożenie ukraińskich dzieci do Rosji jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Według władz Ukrainy od 2022 r. prawie 20 tys. dzieci zostało przymusowo przesiedlonych do Rosji lub na tereny przez nią okupowane.
„Zgromadzone dowody wskazują, że władze rosyjskie dopuściły się zbrodni przeciwko ludzkości” - stwierdzono w raporcie Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ds. Ukrainy, która została powołana w 2022 r. przez Radę Praw Człowieka ONZ.
15:20. Atak dronowy na komisariat
Rosyjskie drony zaatakowały komendę policji w Nikopolu, w obwodzie dniepropietrowskim. W ataku rannych zostało pięciu policjantów i jeden pracownik cywilny policji.
14:30. Ławrow rozmawiał z szefem dyplomacji Iranu
W rozmowie z Abbasem Aragczim Ławrow apelował o szybką deeskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie – informuje rosyjski MSZ
13:30. Węgierski parlament przyjął rezolucję odrzucającą członkostwo Ukrainy w UE
Za rezolucją głosowało 142 parlamentarzystów, przeciw było 28, 4 się wstrzymało – poinformował Zoltan Kovacs, przewodniczący węgierskiego parlamentu. W rezolucji węgierski parlament sprzeciwia się też „przekształceniu UE w sojusz wojskowy”.
13:00.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o atakach na rosyjskie cele w okupowanej części obwodów zaporoskiego i donieckiego. Celem ataków były m.in. magazyny paliw i smarów oraz stacja walki radioelektrycznej.
12:57. Ukraina dostanie od partnerów z Europy ponad 30 pocisków do systemów Patriot
Ukraina ma otrzymać w najbliższych tygodniach od europejskich partnerów ok. 35 pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot - poinformował portal niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”. Z inicjatywą w tej sprawie wystąpił minister obrony RFN Boris Pistorius.
„Der Spiegel” twierdzi, że Pistoriusowi udało się uzyskać od kilku europejskich partnerów gwarancje dostarczenia ok. 30 pocisków. Do tego ma dojśc pięć pocisków z zapasów Bundeswehry, do czego Berlin zobowiązał się w lutym.
Ze względów bezpieczeństwa ministerstwo obrony Niemiec nie podaje dokładnej liczby ani terminu dostawy. Pistorius oraz inni wysocy rangą niemieccy urzędnicy w ostatnich miesiącach przekonywali partnerów m.in. z Hiszpanii, Grecji i Turcji do przekazania Ukrainie całych systemów Patriot lub przynajmniej pocisków ze swoich zapasów. Na lutowej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Pistorius zaproponował, że jeśli pozostali członkowie NATO zaoferują 30 sztuk, to Niemcy dołożą kolejnych pięć. Niektóre kraje złożyły wtedy wstępne obietnice, ale szczegóły nie były podawane publicznie.
„Fakt, że Pistoriusowi udało się zorganizować nowy pakiet mimo globalnego niedoboru pocisków, uznawany jest za sukces. W niemieckim resorcie obrony nikt jednak nie ma złudzeń, że dalej będą trwały gorączkowe poszukiwania kolejnych pocisków - czytamy w „Spieglu”.
Rząd w Berlinie obawia się, że wojna USA i Izraela z Iranem może negatywnie rzutować na wsparcie militarne dla Ukrainy. Po amerykańsko-izraelskich nalotach Iran wielokrotnie atakował rakietami i dronami bazy USA w regionie. Według ekspertów na Bliskim Wschodzie wystrzelono od końca lutego kilkaset pocisków Patriot, z których każdy kosztuje ok. 4 mln dolarów. Zgodnie z szacunkami Bundeswehry odpierająca rosyjską inwazję Ukraina zużywa ich ok. 60 miesięcznie.
11:52. Atak na przedmieścia Chersonia. Zginęła kobieta
74-latka zginęła w ataku na przedmieścia Chersonia. O jej śmierci poinformował gubernator obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin. Zmarła w wyniku obrażeń doznanych w ataku drona, do którego doszło ok. 9.40 czasu lokalnego.
11:30. Atak na Słowiańsk. Dwie ofiary śmiertelne
2 osoby zginęły, 17 zostało rannych w porannym ataku powietrznym Rosji na Slowiańsk Wśród rannych jest 14-letnie dziecko. W czasie ataku uszkodzony został blok mieszkalny.
10:45. Rosjanie informują o strąceniu ukraińskiego Su-27
Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w ciągu ostatniej doby rosyjskiej armii udało się strącić myśliwiec przechwytujący Su-27, osiem kierowanych bomb powietrznych, trzy pociski wystrzelone przez zestawy HIMARS i 241 dronów.
10:20. Gwardia Narodowa Ukrainy ma stworzyć własne pułki dronowe
W ramach Gwardii Narodowej ma powstać także pułk obrony powietrznej – poinformował szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko.
09:36. Zatrzymanie w Kijowie
Kontrwywiad SBU poinformował o zatrzymaniu sprzedawczyni jednej z sieci handlowych w Kijowie. Kobieta została zatrzymana w związku z podejrzeniem współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi. Kijowianka miała przekazywać Rosjanom współrzędne przedsiębiorstw kompleksu przemysłowo-obronnego oraz elektrociepłowni. Za współpracę z rosyjskim wywiadem grozi jej dożywocie.
09:15. Dziesięć osób rannych w Dnieprze
Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) podała, że podczas nocnego ataku na Dniepr obrażenia odniosło dziesięć osób, w tym 12-latek. „Uszkodzony został budynek wielopiętrowy, budynek administracyjny, dom prywatny i samochód” – czytamy w komunikacie.
09:00. Syrski: Rozmywa się pojęcie „linii frontu”
Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski odniósł się do swojej wizyty w obwodzie donieckim. „Spotkałem się z dowódcami, którzy codziennie wykonują zadania bojowe na najtrudniejszych odcinkach frontu” – oświadczył, dodając, że zapoznał się ze specyfiką działań bojowych na tym odcinku frontu oraz omówił bieżące kwestie związane z wykonywaniem zadań bojowych. „Cechą wojny na obecnym etapie jest to, że pojęcie »linii frontu« rozmywa się, a na wielu odcinkach wzajemne »strefy infiltracji« małych grup piechoty mogą sięgać ponad 10 km” – stwierdził Syrski, cytowany w mediach społecznościowych przez Sztab Generalny Ukrainy. Według niego, Rosjanie ponoszą „znaczne, niekiedy krytyczne straty”.
06:38. Donald Trump: odbyłem bardzo dobrą rozmowę z Putinem
Prezydent USA Donald Trump określił swoją poniedziałkową rozmowę z Władimirem Putinem na temat wojny w Ukrainie jako „bardzo dobrą”, a postawę rosyjskiego przywódcy jako „konstruktywną”. Stwierdził też, że Putin „był pod wrażeniem” wojskowych sukcesów USA w Iranie.
Odbyłem z nim bardzo dobrą rozmowę (…) Rozmawialiśmy o Ukrainie, która jest po prostu niekończącą się walką (…). Jest ogromna nienawiść między prezydentem Putinem a prezydentem Zełenskim, nie mogą się porozumieć. Ale to była pozytywna rozmowa w tej sprawie
— oświadczył Trump podczas konferencji prasowej w Miami.
Dodał, że rozmowa dotyczyła również wojny z Iranem i stwierdził, że Putin „chce pomóc” w jej zakończeniu.
00:01 Rosja zwiększyła liczbę stosowanych pocisków balistycznych
Rosyjska armia zwiększyła liczbę pocisków balistycznych stosowanych do ataków na Ukrainę – poinformował w poniedziałek rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, pułkownik Jurij Ihnat, cytowany przez agencję Ukrinform.
Przeciwnik zastosował w latach 2025-26 więcej rakiet balistycznych w czasie zmasowanych ataków na Ukrainę
—powiedział Ihnat, dodając, że tendencja wzrostowa pod tym względem utrzymuje się od dłuższego czasu.
W okresie zimowym, na przełomie 2025 i 2026 r., odnotowano kilkanaście zmasowanych ataków, w czasie których były używane pociski balistyczne. W styczniu 2026 r. Rosjanie wystrzelili 91 pocisków balistycznych, czyli najwięcej od początku wojny na pełną skalę.
Rosyjska armia wykorzystuje do ataków na Ukrainę głównie pociski krótkiego zasięgu typu Iskander-M oraz północnokoreańskie pociski KN-23. Doszło także do dwóch przypadków użycia rakiety Oriesznik, będącej systemem średniego zasięgu. Możliwość zestrzeliwania pocisków balistycznych mają jedynie zestawy przeciwlotnicze Patriot i SAMP/T, których Ukraina nie posiada w liczbie wystarczającej do zabezpieczenia całego terytorium.
PAP/kk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755093-relacja-1476-dzien-wojny-na-ukrainie-atak-na-slowiansk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.