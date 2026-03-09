Trwa 1476. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 10 marca 2026 r.
00:01 Rosja zwiększyła liczbę stosowanych pocisków balistycznych
Rosyjska armia zwiększyła liczbę pocisków balistycznych stosowanych do ataków na Ukrainę – poinformował w poniedziałek rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, pułkownik Jurij Ihnat, cytowany przez agencję Ukrinform.
Przeciwnik zastosował w latach 2025-26 więcej rakiet balistycznych w czasie zmasowanych ataków na Ukrainę
—powiedział Ihnat, dodając, że tendencja wzrostowa pod tym względem utrzymuje się od dłuższego czasu.
W okresie zimowym, na przełomie 2025 i 2026 r., odnotowano kilkanaście zmasowanych ataków, w czasie których były używane pociski balistyczne. W styczniu 2026 r. Rosjanie wystrzelili 91 pocisków balistycznych, czyli najwięcej od początku wojny na pełną skalę.
Rosyjska armia wykorzystuje do ataków na Ukrainę głównie pociski krótkiego zasięgu typu Iskander-M oraz północnokoreańskie pociski KN-23. Doszło także do dwóch przypadków użycia rakiety Oriesznik, będącej systemem średniego zasięgu. Możliwość zestrzeliwania pocisków balistycznych mają jedynie zestawy przeciwlotnicze Patriot i SAMP/T, których Ukraina nie posiada w liczbie wystarczającej do zabezpieczenia całego terytorium.
PAP/kk
