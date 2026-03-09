NA ŻYWO

RELACJA. 1476. dzień wojny na Ukrainie. Rosyjska armia zwiększyła liczbę stosowanych pocisków balistycznych

Trwa 1476. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Wtorek, 10 marca 2026 r.

00:01 Rosja zwiększyła liczbę stosowanych pocisków balistycznych

Rosyjska armia zwiększyła liczbę pocisków balistycznych stosowanych do ataków na Ukrainę – poinformował w poniedziałek rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, pułkownik Jurij Ihnat, cytowany przez agencję Ukrinform.

Przeciwnik zastosował w latach 2025-26 więcej rakiet balistycznych w czasie zmasowanych ataków na Ukrainę

—powiedział Ihnat, dodając, że tendencja wzrostowa pod tym względem utrzymuje się od dłuższego czasu.

W okresie zimowym, na przełomie 2025 i 2026 r., odnotowano kilkanaście zmasowanych ataków, w czasie których były używane pociski balistyczne. W styczniu 2026 r. Rosjanie wystrzelili 91 pocisków balistycznych, czyli najwięcej od początku wojny na pełną skalę.

Rosyjska armia wykorzystuje do ataków na Ukrainę głównie pociski krótkiego zasięgu typu Iskander-M oraz północnokoreańskie pociski KN-23. Doszło także do dwóch przypadków użycia rakiety Oriesznik, będącej systemem średniego zasięgu. Możliwość zestrzeliwania pocisków balistycznych mają jedynie zestawy przeciwlotnicze Patriot i SAMP/T, których Ukraina nie posiada w liczbie wystarczającej do zabezpieczenia całego terytorium.

