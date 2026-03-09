NA ŻYWO

RELACJA. 11. dzień operacji przeciwko Iranowi. Reżim zapowiada zwiększenie siły, częstotliwości i zakresu ataków rakietowych

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Trwa jedenasty dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. Prezydent USA Donald Trump powiedział we wczorajszym przemówienia do republikańskich kongresmenów w Miami, że wojna w Iranie jest „krótkoterminową wycieczką”. Zaznaczył jednak, że nie skończy się, dopóki Iran zostanie całkowicie pokonany. Tymczasem reżim w Teheranie zapowiedział, że zwiększy siłę, częstotliwość i zakres ataków rakietowych. Zapraszamy do śledzenia relacji!

Wtorek, 10 marca 2026 r.

00:01. Irańska armia zwiększa siłę i częstotliwość ataków

Iran zwiększy siłę, częstotliwość i zakres ataków rakietowych - zapowiedział dowódca lotnictwa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej gen. Madżid Musawi w państwowych mediach. Dodał, że każdy pocisk rakietowy będzie miał głowicę bojową o masie co najmniej tony.

Poniedziałek jest 10. dniem wojny na Bliskim Wschodzie. 28 lutego USA i Izrael zaatakowały Iran, który w odpowiedzi ostrzeliwuje rakietami i dronami Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej.

Iran wystrzelił rakiety balistyczne m.in. na Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt, Bahrajn i Arabię Saudyjską. Atakowane są amerykańskie instalacje w tych krajach, ale pociski uderzały też w cele cywilne.

Władze w Teheranie zapowiedziały w sobotę, że wstrzymają ataki na sąsiednie państwa, o ile nie będą z nich prowadzone uderzenia wymierzone w Iran, a kraje te wstrzymają współpracę z USA.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przeprosił za uderzenia w sąsiadów i podkreślił, że Iran nie zamierza ich najeżdżać. W kolejnych dniach Iran kontynuował jednak naloty na państwa Zatoki Perskiej.

red/PAP/Facebook/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych