Trwa jedenasty dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. Prezydent USA Donald Trump powiedział we wczorajszym przemówienia do republikańskich kongresmenów w Miami, że wojna w Iranie jest „krótkoterminową wycieczką”. Zaznaczył jednak, że nie skończy się, dopóki Iran zostanie całkowicie pokonany. Tymczasem reżim w Teheranie zapowiedział, że zwiększy siłę, częstotliwość i zakres ataków rakietowych. Zapraszamy do śledzenia relacji!
Wtorek, 10 marca 2026 r.
00:01. Irańska armia zwiększa siłę i częstotliwość ataków
Iran zwiększy siłę, częstotliwość i zakres ataków rakietowych - zapowiedział dowódca lotnictwa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej gen. Madżid Musawi w państwowych mediach. Dodał, że każdy pocisk rakietowy będzie miał głowicę bojową o masie co najmniej tony.
Poniedziałek jest 10. dniem wojny na Bliskim Wschodzie. 28 lutego USA i Izrael zaatakowały Iran, który w odpowiedzi ostrzeliwuje rakietami i dronami Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej.
Iran wystrzelił rakiety balistyczne m.in. na Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt, Bahrajn i Arabię Saudyjską. Atakowane są amerykańskie instalacje w tych krajach, ale pociski uderzały też w cele cywilne.
Władze w Teheranie zapowiedziały w sobotę, że wstrzymają ataki na sąsiednie państwa, o ile nie będą z nich prowadzone uderzenia wymierzone w Iran, a kraje te wstrzymają współpracę z USA.
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przeprosił za uderzenia w sąsiadów i podkreślił, że Iran nie zamierza ich najeżdżać. W kolejnych dniach Iran kontynuował jednak naloty na państwa Zatoki Perskiej.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755092-relacja-11-dzien-operacji-przeciwko-iranowi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.