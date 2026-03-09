Kreml poinformował, że prezydent USA Donald Trump zadzwonił do przywódcy Rosji Władimira Putina, by rozmawiać o Iranie i Ukrainie - podała agencja Reutera. Według strony rosyjskiej rozmowa trwała około godziny i była konstruktywna.
Kreml przekazał, że rozmowa odbyła się z inicjatywy amerykańskiego prezydenta, a Trump ponownie wyraził zainteresowanie tym, by wojna w Ukrainie się wkrótce zakończyła.
Doradca Putina - Jurij Uszakow, relacjonował jednak, że Trump zmienił stanowisko w sprawie wojny w Ukrainie, opowiadając się za natychmiastowym zawieszeniem broni, co według Kremla jest sprzeczne z tym, co mówił podczas spotkania z Putinem na Alasce w ubiegłym roku.
Mimo to, Putin miał pozytywnie ocenić mediację USA. Miał też twierdzić, że rosyjskie wojska dobrze sobie radzą na froncie.
Rosja za szybkim zakończeniem wojny z Iranem
Uszakow powiedział też, że Putin miał zaprezentować kilka rozwiązań, które według niego miałyby przyspieszyć zakończenie wojny z Iranem, m.in. poprzez kontakty z przywódcami państw Zatoki Perskiej i prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem. Doradca Putina dodał, że na ten temat miała miejsce „bardzo merytoryczna” i „pożyteczna wymiana poglądów”.
Ogólnie rzecz biorąc, powtarzam, rozmowa była bardzo merytoryczna i niewątpliwie będzie miała praktyczne znaczenie dla przyszłej współpracy obu krajów w różnych obszarach polityki międzynarodowej
— powiedział Uszakow.
Strona amerykańska - jak dotąd - nie opublikowała żadnego komunikatu o tej rozmowie Trumpa z Putinem.
Agencja Associated Press, powołując się na dwóch urzędników, znających dane amerykańskiego wywiadu w tej sprawie, podała w piątek, że Rosja dostarcza Iranowi informacje, które mogą mu pomóc w atakowaniu amerykańskich okrętów, samolotów i innych aktywów w regionie. Amerykański wywiad nie wykrył, by Rosja wskazywała Iranowi, co ma robić z przekazywanymi mu informacjami.
Jednak - jak zaznaczyła agencja AP - to pierwszy sygnał świadczący o tym, że Moskwa, która utrzymuje przyjazne stosunki z Teheranem, próbuje zaangażować się w wojnę, rozpoczętą 28 lutego przez USA i Izrael.
Associated Press podkreśliła, że Biały Dom zbagatelizował te doniesienia. Jego rzeczniczka Karoline Leavitt powiedziała, że to nie ma znaczenia, bo amerykańskie siły i tak dziesiątkują irański reżim.
