Prezydent USA Donald Trump zapewnił, że ma plan, by zahamować wzrost cen ropy z powodu wojny z Iranem. Będziecie bardzo zadowoleni - przekonywał w rozmowie z gazetą „New York Post”.
Mam plan na wszystko, ok? (…) Będziecie bardzo zadowoleni
— uspokajał w rozmowie telefonicznej.
Trump nie ujawnił szczegółów swojego planu, lecz, jak zauważył dziennik, ma wiele opcji do wyboru. Może m.in. sięgnąć po ropę z krajowych rezerw strategicznych, o co apelował wcześniej lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer.
Jak zahamować wzrost cen ropy naftowej?
Według agencji Reutera prezydent ma jeszcze dziś rozważyć różne rozwiązania służące zahamowaniu wzrostu cen. Biały Dom obawia się, że rosnące ceny zaszkodzą biznesom i konsumentom w USA, co może wpłynąć na wynik Republikanów w zaplanowanych na jesień wyborach uzupełniających do Kongresu.
Dzień wcześniej, komentując ceny ropy przekraczające 100 dolarów za baryłkę, Trump oświadczył, że droższa ropa naftowa w krótkim terminie jest bardzo niską ceną do zapłaty za bezpieczeństwo i jedynie głupcy mogą myśleć inaczej. Administracja przekonuje, że spadek cen to kwestia „tygodni, a nie miesięcy”.
