W Cieśninie Ormuz cały czas trwa impas, który ogromny wpływ na światowe rynki paliw. Podczas wizyty na Cyprze prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że jego kraj przygotowuje wraz z partnerami misję w celu otwarcia przesmyku i eskortowania statków po zakończeniu najostrzejszej fazy obecnego konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Macron zaznaczył, że misja ta - której celem jest umożliwienie swobodnego transportu ropy i gazu - będzie miała charakter „czysto obronny”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: RELACJA. 10. dzień operacji przeciwko Iranowi. Desant izraelskich wojsk w Libanie, w Bahrajnie irańskie drony uderzyły w domy mieszkalne
Zapewnił, że „gdy atakowany jest Cypr, atakowana jest Europa”.
Obrona Cypru jest oczywiście kwestią zasadniczą dla waszego kraju i dla Grecji, która jest waszym sąsiadem, partnerem i przyjacielem, ale także dla Francji, a wraz z nią - dla Unii Europejskiej
— powiedział Macron w obecności prezydenta Cypru Nikosa Christodulidisa i premiera Grecji Kyriakosa Micotakisa.
CZYTAJ TAKŻE: Putin pogratulował Modżtabie Chameneiowi. „Chciałbym potwierdzić nasze wsparcie. Moskwa pozostanie niezawodnym partnerem Teheranu”
Francja wyśle lotniskowiec Charles de Gaulle
Zapowiedział, że jego kraj wyśle w ramach misji UE dwie fregaty na Morze Czerwone. Ogółem - dodał - obecność Francji na Morzu Śródziemnym, Morzu Czerwonym i w cieśninie Ormuz obejmie osiem okrętów wojennych i lotniskowiec Charles de Gaulle. Ten ostatni okręt znajduje się obecnie w pobliżu Krety.
Macron potwierdził też, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest tematem rozmów ministrów finansów krajów G7.
Celem wizyty prezydenta Francji na Cyprze jest okazanie solidarności z krajem UE, który był celem irańskiego ataku dronowego. Brytyjska baza na wyspie została zaatakowana przez Iran w odwecie za operację sił USA i Izraela. Po tym incydencie Francja, Włochy, Hiszpania i Holandii podjęły wspólną decyzję o wysłaniu okrętów wojennych w rejon wyspy, by wzmocnić jej ochronę.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— TYLKO U NAS. Prof. Reginia-Zacharski: Kryzys na Bliskim Wschodzie powinien implikować szybkie działania rządu. Tak nie jest
— TYLKO U NAS. Chaos paliwowy. Bochenek: Ludzie Tuska chcą zarobić na kryzysie wojennym. Niestety, kosztem Polaków
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755062-impas-w-ciesnienie-ormuz-macron-zapowiada-dzialania-otwierajace
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.