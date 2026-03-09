Portal POLITICO powołując się na rozmowy z dziewięcioma dyplomatami z krajów Unii Europejskiej podał, iż europejskie rządy mają być coraz bardziej zirytowane działaniami Ursuli von der Leyen, prezentującej się jako główna reprezentantka UE na arenie międzynarodowej. „Myślałam, że mam halucynacje, patrząc, jak Ursula von der Leyen dzwoni do przywódców państw Zatoki Perskiej” - zaznaczyła francuska europosłanka Nathalie Loiseau.
Zirytowani zachowaniem von der Leyen dyplomaci wskazują na jej działania po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran, przekraczające granice jej mandatu jako szefowej KE. Von der Leyen w pierwszych dniach po wybuchu wojny zasygnalizowała poparcie dla zmiany w władzy w Iranie, przeprowadziła też szereg rozmów telefonicznych w liderami państw UE, a także krajów Zatoki Perskiej.
Patrząc, jak Ursula von der Leyen dzwoni do przywódców państw Zatoki Perskiej, myślałam, że mam halucynacje. Nie ma własnej służby dyplomatycznej, wypowiada się bez mandatu i bez zaplecza wywiadowczego. Jej słowa nie mają znaczenia wykraczającego poza osobistą opinię
— oceniła zachowanie szefowej KE Nathalie Loiseau, francuska europosłanka z Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego.
Problem polega na tym, że przewodnicząca wychodzi z własnymi pomysłami i w pewnym sensie zobowiązuje do czegoś Unię Europejską, nie konsultując się wcześniej z państwami członkowskimi. Mówi rzeczy, które nie mieszczą się w jej mandacie
— stwierdził jeden z wysokich rangą dyplomatów UE.
„To odgrywanie roli, za którą nie stoi żadna realna siła”
Europoseł Loiseau nawiązała do zapowiedzi von der Leyen o wsparciu krajów Zatoki Perskiej.
Co dokładnie obiecuje, kiedy mówi: będziemy was wspierać? Kim właściwie jest to „my”? Na razie to wsparcie oznacza francuski lotniskowiec Charles de Gaulle, samoloty Rafale w Abu Zabi i umowy obronne z kilkoma państwami
— podkreśliła europoseł Nathalie Loiseau.
To, co widzimy, to odgrywanie roli, za którą nie stoi żadna realna siła
— dodała. dodała europosłanka, należąca do centrowej partii prezydenta Francji Emmanuela Macrona.
Zdaniem części rządów wypowiedzi von der Leyen nie oddają tej delikatnej równowagi. Europa ma być latarnią prawa międzynarodowego. A teraz zostaliśmy wciągnięci w narrację o zmianie reżimu. Czyje to stanowisko? Na pewno nie nasze
— mówił jeden z dyplomatów w rozmowie z Politico.
