Rosyjski zbrodniarz wojenny Władimir Putin pogratulował Modżtabie Chameneiowi wyboru na stanowisko najwyższego przywódcy Iranu. Syn zabitego ajatollaha Alego Chameneia został wybrany w niedzielę przez Zgromadzenie Ekspertów. Gratulacje Putina przekazane zostały w oświadczeniu na stronie Kremla.
Moskiewski dyktator dodał, że wierzy, że Modżtaba Chamenei będzie z „godnością” kontynuował dzieło swojego ojca, ajatollaha Alego Chameneia, który zginął 28 lutego w wyniku amerykańsko-izraelskich ostrzałów. Według rosyjskiego satrapy nowy najwyższy przywódca Iranu będzie „jednoczył naród (…) w obliczu trudnych wyzwań”.
Ze swojej strony chciałbym potwierdzić nasze wsparcie dla Teheranu oraz solidarność z irańskimi przyjaciółmi
— oświadczył Putin, dodając, że Moskwa „była i pozostanie niezawodnym partnerem” Teheranu.
CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. 10. dzień operacji przeciwko Iranowi. Desant izraelskich wojsk w Libanie, w Bahrajnie irańskie drony uderzyły w domy mieszkalne
Strategiczny sojusz Moskwy z Teheranem
56-letni Modżtaba Chamenei był jednym z głównych kandydatów na stanowisko nowego przywódcy Iranu, którego wybrało w niedzielę Zgromadzenie Ekspertów.
Deklaracja Moskwy pojawiła się ponad tydzień po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem, rozpoczętej 28 lutego. Już na początku konfliktu w wyniku amerykańsko-izraelskich ataków zabito ajatollaha Alego Chameneia, który sprawował władzę w Iranie przez 36 lat.
Relacje irańsko-rosyjskie ewoluowały od partnerstwa do niemal strategicznego sojuszu po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji Kremla na Ukrainę w 2022 r. Kilka miesięcy po wybuchu tej wojny Teheran zaczął wspierać Moskwę dronami typu Shahed, którymi rosyjskie wojsko regularnie atakuje ukraińskie miasta. Obecnie Rosja produkuje je samodzielnie dzięki transferowi technologii z Iranu. 6 marca – siedem dni po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie – dziennik „Washington Post”, powołując się na własne źródła, poinformował, że Rosja dostarcza Iranowi dane wywiadowcze. Mają one ułatwiać irańskie ataki na siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie. Tego samego dnia Biały Dom zbagatelizował te doniesienia.
CZYTAJ TAKŻE: To on od teraz będzie rządził Iranem! Modżtaba Chamenei zostanie nowym najwyższym przywódcą tego kraju
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755059-putin-pogratulowal-modztabie-chameneiowi-potwierdzil-wsparcie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.