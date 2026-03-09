Niebezpieczna sytuacja na Bliskim Wschodzie. PLL LOT zawiesiły rejsy do Dubaju i Tel Awiwu. "Bezpieczeństwo pozostaje naszym priorytetem"

Na zdjęciu samolot PLL LOT na Okęciu / autor: Fratria
Na zdjęciu samolot PLL LOT na Okęciu / autor: Fratria

Działamy zgodnie z rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) - bezpieczeństwo pozostaje naszym priorytetem” - czytamy w komunikacie PLL LOT. Polski przewoźnik zawiesił rejsy do Dubaju i Tel Awiwu do 28 marca br. Loty do Rijadu pozostają odwołane do 16 marca.

W oparciu o przeprowadzone analizy ryzyka oraz wobec niestabilnej sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, PLL LOT podjęły decyzję o przedłużeniu zawieszenia połączeń do Dubaju (DXB) i Tel Awiwu (TLV) do końca sezonu zimowego, czyli do 28 marca

— poinformowały PLL LOT na platformie X. Przewoźnik podkreślił, że połączenia do Rijadu pozostają odwołane do 16 marca.

Jak poinformowano we wpisie LOT-u, pasażerowie posiadający bilety na te połączenia otrzymają instrukcję dotyczące możliwości zwrotu lub zmiany rezerwacji.

Priorytetem bezpieczeństwo

PLL LOT zaznaczyły, że decyzje operacyjne podejmuje z najwyższą dbałością o pasażerów i załogi, na bieżąco monitorując rozwój sytuacji i dostosowując siatkę połączeń do aktualnych warunków.

Działamy zgodnie z rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) - bezpieczeństwo pozostaje naszym priorytetem

— dodał przewoźnik.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie. W związku sytuacją część państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną, a wiele linii lotniczych anulowało swoje loty w regionie.

Adam Bąkowski/PAP/X

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

