„Działamy zgodnie z rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) - bezpieczeństwo pozostaje naszym priorytetem” - czytamy w komunikacie PLL LOT. Polski przewoźnik zawiesił rejsy do Dubaju i Tel Awiwu do 28 marca br. Loty do Rijadu pozostają odwołane do 16 marca.
W oparciu o przeprowadzone analizy ryzyka oraz wobec niestabilnej sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, PLL LOT podjęły decyzję o przedłużeniu zawieszenia połączeń do Dubaju (DXB) i Tel Awiwu (TLV) do końca sezonu zimowego, czyli do 28 marca
— poinformowały PLL LOT na platformie X. Przewoźnik podkreślił, że połączenia do Rijadu pozostają odwołane do 16 marca.
Jak poinformowano we wpisie LOT-u, pasażerowie posiadający bilety na te połączenia otrzymają instrukcję dotyczące możliwości zwrotu lub zmiany rezerwacji.
Priorytetem bezpieczeństwo
PLL LOT zaznaczyły, że decyzje operacyjne podejmuje z najwyższą dbałością o pasażerów i załogi, na bieżąco monitorując rozwój sytuacji i dostosowując siatkę połączeń do aktualnych warunków.
— dodał przewoźnik.
Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie. W związku sytuacją część państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną, a wiele linii lotniczych anulowało swoje loty w regionie.
