Orban zaapelował do szefowej KE o zniesienie sankcji energetycznych na Rosję. Wspomniał o "gwałtownym wzroście cen ropy"

Premier Węgier Viktor Orban poinformował, że zaapelował w piśmie do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, by w związku ze wzrostem cen energii w UE zniosła unijne sankcje energetyczne nałożone na Rosję za inwazję na Ukrainę.

Blokada dostaw ropy przez Ukrainę i wojna na Bliskim Wschodzie spowodowały gwałtowny wzrost cen ropy, również na Węgrzech. Europa musi zrewidować i znieść wszystkie sankcje nałożone na rosyjską energię

— oświadczył Orban w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Premier poinformował również o zwołaniu na poniedziałek nadzwyczajnego posiedzenia rządu, aby „zapobiec wzrostowi cen oleju napędowego i benzyny do nieznośnego poziomu”. Jak dodał, „blokada naftowa nałożona przez (prezydenta Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego jest obecnie najpoważniejszym zagrożeniem nie tylko dla Węgier i Słowacji, ale też dla całej UE”.

Napięte stosunki na linii Budapeszt-Kijów

Stosunki na linii Budapeszt-Kijów są napięte od lat. Do ostatniej eskalacji sporu doszło, gdy rurociąg Przyjaźń, transportujący rosyjską ropę na Węgry i Słowację przez Ukrainę, został uszkodzony pod koniec stycznia w rosyjskim ataku. Władze w Kijowie zapewniają, że ropociąg jest remontowany, rząd Orbana utrzymuje jednak, że ukraińskie władze celowo wstrzymują przywrócenie tranzytu, i nazywa te działania „szantażem”.

5 marca Zełenski zapowiedział, że rurociąg będzie sprawny za około półtora miesiąca. Rząd w Budapeszcie oświadczył, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

