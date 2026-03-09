Wczoraj wieczorem nad Niemcami pojawił się… meteoryt. Jeden z jego fragmentów trafił dom w Nadrenii-Palatynacie. Odłamek przebił dach i wpadł do sypialni. Na szczęście nic się nikomu nie stało.
Mieszkańcy niemieckich landów Nadrenii-Palatynatu i Badenii-Wirtembergii wczoraj po godz. 19 zauważyli na niebie jasną kulę ognia.
Otrzymaliśmy setki zgłoszeń. Mieszkańcy informowali o jasnym błysku światła lub kuli ognia na niebie
— podały służby.
Widziałem coś lecącego z niesamowitą prędkością. To było cztery razy szybsze niż odrzutowiec
— relacjonował sytuację w rozmowie z mediami mieszkaniec miejscowości Kenn.
Uderzenie fragmentu meteorytu w dom
Jeden z fragmentów meteorytu przebił dach w dzielnicy Güls w Koblencji, robiąc dziurę o wielkości piłki nożnej i wpadł do sypialni - poinformował portal swr.de. Na szczęście podczas zdarzenia domownicy byli w innym pomieszczeniu i nikt nie ucierpiał.
Na miejsce zdarzenia wezwano straż pożarną, która to sprawdziła fragment meteorytu pod kątem zagrożenia radioaktywnego albo chemicznego. Nie znaleziono żadnych niebezpiecznych substancji.
