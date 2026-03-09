WIDEO

Meteoryt nad Niemcami! Mieszkańcy informowali o "kuli ognia na niebie". Fragment kosmicznej skały uderzył w dom

  • Świat
  • opublikowano:
autor: pixabay.com/X
autor: pixabay.com/X

Wczoraj wieczorem nad Niemcami pojawił się… meteoryt. Jeden z jego fragmentów trafił dom w Nadrenii-Palatynacie. Odłamek przebił dach i wpadł do sypialni. Na szczęście nic się nikomu nie stało.

Mieszkańcy niemieckich landów Nadrenii-Palatynatu i Badenii-Wirtembergii wczoraj po godz. 19 zauważyli na niebie jasną kulę ognia.

Otrzymaliśmy setki zgłoszeń. Mieszkańcy informowali o jasnym błysku światła lub kuli ognia na niebie

— podały służby.

Widziałem coś lecącego z niesamowitą prędkością. To było cztery razy szybsze niż odrzutowiec

— relacjonował sytuację w rozmowie z mediami mieszkaniec miejscowości Kenn.

Uderzenie fragmentu meteorytu w dom

Jeden z fragmentów meteorytu przebił dach w dzielnicy Güls w Koblencji, robiąc dziurę o wielkości piłki nożnej i wpadł do sypialni - poinformował portal swr.de. Na szczęście podczas zdarzenia domownicy byli w innym pomieszczeniu i nikt nie ucierpiał.

Na miejsce zdarzenia wezwano straż pożarną, która to sprawdziła fragment meteorytu pod kątem zagrożenia radioaktywnego albo chemicznego. Nie znaleziono żadnych niebezpiecznych substancji.

tkwl/polsatnews.pl/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych