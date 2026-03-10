Niecodzienna sytuacja. Młody Włoch zamówił szachownicę, otrzymał też... skorpiona. "Na początku nie zorientowałem się, że coś jest nie tak"

Na zdjęciu skorpion / autor: pixabay.com
Na zdjęciu skorpion / autor: pixabay.com

Wystarczyło, że otworzyłbym pudełko z drugiej strony i miałbym żywego skorpiona w rękach” - powiedział młody Włoch z okolic Treviso, który zamówił szachownicę na taniej chińskiej platformie zakupowej. Klient złożył reklamację w firmie.

Dziennik „Corriere della Sera” podał, że kiedy Włoch otworzył szczelnie zamkniętą paczkę, która kilka tygodni podróżowała z Chin, znalazł w środku żywego skorpiona.

Na początku nie zorientowałem się, że coś jest nie tak. Otworzyłem pudełko, sprawdziłem, że szachownica jest w dobrym stanie i nagle zobaczyłem, że coś się porusza. Od razu zrozumiałem, co to jest. Skorpion na szczęście mnie nie użądlił

— dodał miłośnik szachów z miejscowości Spresiano, cytowany przez gazetę.

Miałbym żywego skorpiona w rękach”

Opowiedział, że kiedy skorpion zaczął szybko poruszać się po jego pokoju, chwycił pierwszy przedmiot w zasięgu ręki, by pozbyć się niebezpiecznego gościa.

Jestem dalej trochę wstrząśnięty tym, co się stało. Wystarczyło, że otworzyłbym pudełko z drugiej strony i miałbym żywego skorpiona w rękach

— powiedział młody Włoch.

Odbiorca paczki rozważa możliwość oficjalnego złożenia zawiadomienia na policji i we władzach sanitarnych. Na razie złożył reklamację w biurze obsługi klienta potentata taniej sprzedaży internetowej.

Adam Bąkowski/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

