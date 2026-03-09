Wybuch przed synagogą w Belgii! Prokuratura wszczęła śledztwo. Burmistrz: "Przenoszenie do Liege konfliktów toczących się gdzie indziej"

Na zdjęciu belgijscy policjanci zabezpieczający okolice synagogi, gdzie doszło do wybuchu / autor: PAP/EPA
Na zdjęciu belgijscy policjanci zabezpieczający okolice synagogi, gdzie doszło do wybuchu / autor: PAP/EPA

W Belgii doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Przed synagogą w Liege doszło do wybuchu. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura federalna, odpowiedzialna za sprawy związane z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.

Według lokalnej policji do wybuchu doszło wczoraj przed godz. 16. Nikt nie został ranny; w budynkach po drugiej stronie ulicy z okien wypadły szyby. Policja zamknęła ulicę w celu przeprowadzenia śledztwa i otoczyła kordonem okolice.

„Akt antysemizmu”

Agencja AFP poinformowała dziś, że śledztwo w tej sprawie wszczęła belgijska prokuratura federalna.

Burmistrz Liege Willy Demeyer określił atak jako „akt antysemizmu” i uznał go za „przenoszenie do Liege konfliktów toczących się gdzie indziej”.

Adam Bąkowski/PAP

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

