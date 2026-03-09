W Belgii doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Przed synagogą w Liege doszło do wybuchu. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura federalna, odpowiedzialna za sprawy związane z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.
Według lokalnej policji do wybuchu doszło wczoraj przed godz. 16. Nikt nie został ranny; w budynkach po drugiej stronie ulicy z okien wypadły szyby. Policja zamknęła ulicę w celu przeprowadzenia śledztwa i otoczyła kordonem okolice.
„Akt antysemizmu”
Agencja AFP poinformowała dziś, że śledztwo w tej sprawie wszczęła belgijska prokuratura federalna.
Burmistrz Liege Willy Demeyer określił atak jako „akt antysemizmu” i uznał go za „przenoszenie do Liege konfliktów toczących się gdzie indziej”.
