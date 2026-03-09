Trump: "Zniszczyliśmy kraj, który chciał zniszczyć Izrael. Nie byłoby Izraela, gdyby mnie nie było". Wspomniał także o końcu wojny

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Decyzję w sprawie tego, kiedy zakończyć wojnę z Iranem, podejmę wspólnie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu - powiedział portalowi Times of Israel prezydent USA Donald Trump.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 10. dzień operacji przeciwko Iranowi. Desant izraelskich wojsk w Libanie; w Bahrajnie irańskie drony uderzyły w domy mieszkalne

Iran zamierzał zniszczyć Izrael i wszystko dookoła niego (…) Pracujemy razem. Zniszczyliśmy kraj, który chciał zniszczyć Izrael. Nie byłoby Izraela, gdyby mnie nie było

— podkreślił Trump w rozmowie z izraelskim serwisem.

I gdyby nie było Bibiego (Netanjahu), Izrael by dziś nie istniał

— przekonywał.

Pytany o to, czy sam podejmie decyzję w sprawie zakończenia wojny z Iranem, odparł:

Myślę, że to wspólna (decyzja)… trochę. Rozmawiamy. Podejmę decyzję w odpowiednim czasie i wszystko będzie wzięte pod uwagę.

W odpowiedzi na pytanie, czy Izrael mógłby kontynuować wojnę nawet po zakończeniu uderzeń przez USA, prezydent odpowiedział, że nie uważa, by to było konieczne.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych