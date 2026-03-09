Decyzję w sprawie tego, kiedy zakończyć wojnę z Iranem, podejmę wspólnie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu - powiedział portalowi Times of Israel prezydent USA Donald Trump.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 10. dzień operacji przeciwko Iranowi. Desant izraelskich wojsk w Libanie; w Bahrajnie irańskie drony uderzyły w domy mieszkalne
Iran zamierzał zniszczyć Izrael i wszystko dookoła niego (…) Pracujemy razem. Zniszczyliśmy kraj, który chciał zniszczyć Izrael. Nie byłoby Izraela, gdyby mnie nie było
— podkreślił Trump w rozmowie z izraelskim serwisem.
I gdyby nie było Bibiego (Netanjahu), Izrael by dziś nie istniał
— przekonywał.
Pytany o to, czy sam podejmie decyzję w sprawie zakończenia wojny z Iranem, odparł:
Myślę, że to wspólna (decyzja)… trochę. Rozmawiamy. Podejmę decyzję w odpowiednim czasie i wszystko będzie wzięte pod uwagę.
W odpowiedzi na pytanie, czy Izrael mógłby kontynuować wojnę nawet po zakończeniu uderzeń przez USA, prezydent odpowiedział, że nie uważa, by to było konieczne.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/755008-kiedy-koniec-wojny-z-iranem-trump-wyjasnia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.