Trwa 1475. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 9 marca 2026 r.
20:20. Siły powietrzne: Rosja zwiększyła liczbę stosowanych pocisków balistycznych
Rosyjska armia zwiększyła liczbę pocisków balistycznych stosowanych do ataków na Ukrainę – poinformował w poniedziałek rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, pułkownik Jurij Ihnat, cytowany przez agencję Ukrinform.
Przeciwnik zastosował w latach 2025-26 więcej rakiet balistycznych w czasie zmasowanych ataków na Ukrainę
— powiedział Ihnat, dodając, że tendencja wzrostowa pod tym względem utrzymuje się od dłuższego czasu.
W okresie zimowym, na przełomie 2025 i 2026 r., odnotowano kilkanaście zmasowanych ataków, w czasie których były używane pociski balistyczne. W styczniu 2026 r. Rosjanie wystrzelili 91 pocisków balistycznych, czyli najwięcej od początku wojny na pełną skalę.
Rosyjska armia wykorzystuje do ataków na Ukrainę głównie pociski krótkiego zasięgu typu Iskander-M oraz północnokoreańskie pociski KN-23. Doszło także do dwóch przypadków użycia rakiety Oriesznik, będącej systemem średniego zasięgu. Możliwość zestrzeliwania pocisków balistycznych mają jedynie zestawy przeciwlotnicze Patriot i SAMP/T, których Ukraina nie posiada w liczbie wystarczającej do zabezpieczenia całego terytorium.
19:26. Zełenski: trójstronne negocjacje pokojowe odłożone przez sytuację w Iranie
Trójstronne negocjacje pokojowe Ukraina-USA-Rosja zostały odłożone ze względu na sytuację wokół Iranu – oświadczył w poniedziałek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej zapowiadano, że rozmowy mogą odbyć się między 5 a 9 marca.
Obecnie priorytety partnerów i cała ich uwaga skupione są na sytuacji wokół Iranu i z tego powodu spotkanie, które było planowane na ten tydzień z inicjatywy strony amerykańskiej, zostaje odłożone. Ukraina jest jednak gotowa do spotkania w każdej chwili, w takim formacie, który może pomóc i który będzie realistyczny z punktu widzenia zakończenia wojny
— napisał Zełenski na platformach społecznościowych.
Prezydent poinformował, że przeprowadził naradę ze swoim zespołem negocjacyjnym. Dodał, że praktycznie przez całą dobę trwa komunikacja ze stroną amerykańską. Wyraził gotowość do strategicznej współpracy na rzecz bezpieczeństwa oraz gotowość do działania w celu zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
Widzimy, że Rosjanie próbują teraz manipulować sytuacją na Bliskim Wschodzie i w regionie Zatoki na korzyść swojej agresji, a także przekształcić ataki reżimu irańskiego na sąsiadów i amerykańskie bazy faktycznie w drugi front rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie oraz – szerzej – całemu Zachodowi. Do tego z pewnością nie można dopuścić. Złu nie można dawać możliwości koordynowania (swoich działań), natomiast ochrona życia musi być jasno skoordynowana. Właśnie nad tym pracujemy. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają!
— podsumował prezydent Ukrainy.
Wcześniej rozmowy Ukrainy z Rosją, toczone za pośrednictwem USA, prowadzone były m.in. w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
17:52. Gen. Syrski: po raz pierwszy od 2024 r. Ukraina odzyskała w ciągu miesiąca więcej terytoriów, niż zdobyła od tego czasu Rosja
Ukraińskie wojska po raz pierwszy od 2024 roku odzyskały w ciągu miesiąca więcej terytoriów, niż zdobyła od tego czasu armia Rosji – ogłosił naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski.
Siły obrony Ukrainy starają się przechwycić inicjatywę operacyjną i zmusić wroga do gry według naszych zasad. Po raz pierwszy od 2024 roku, kiedy prowadziliśmy kurską operację ofensywną, nasze wojska w ciągu miesiąca odzyskały kontrolę nad większą powierzchnią ukraińskiej ziemi, niż w tym samym czasie zdołał zająć wróg
— napisał w mediach społecznościowych. Według relacji Syrskiego Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują kontrnatarcie na odcinku ołeksandriwskim, który leży na styku obwodów: donieckiego, zaporoskiego i dniepropietrowskiego.
Tutaj zgrupowanie wojsk desantowo-szturmowych w ciągu miesiąca odzyskało kontrolę nad 285,6 km kwadratowych. Łącznie od początku operacji odzyskano kontrolę nad ponad 400 km kw. terytorium
— poinformował.
Dowódca przyznał, że przeciwnik ma trzykrotną przewagę liczebną, „jednak w związku z naszymi aktywnymi działaniami jest zmuszony przesuwać terminy planowanych operacji, łatać luki w swojej obronie oraz przerzucać wojska z innych kierunków”. Generał przypomniał, że Ukraina atakuje cele w głębi Rosji i tylko w lutym uderzyła w 85 miejsc. W wyniku tych ataków przerób ropy naftowej w Rosji zmniejszył się o 24,8 proc. – napisał.
16:27. Sybiha: Jesteśmy zdziwieni, że Węgry nie zwróciły naszego mienia
Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha wyraził zdziwienie, że Węgry nie zwróciły dotychczas pieniędzy i złota z transportu państwowego banku Oszczadbank, który zatrzymały na swoim terytorium w ubiegłym tygodniu. Minister zaapelował do Budapesztu, by nie wciągał Kijowa w swoją kampanię wyborczą.
Dziś mija już czwarty dzień, a one (pieniądze i złoto) wciąż nie zostały zwrócone. To budzi co najmniej zdziwienie. Ukraina nie przyjmuje ani ultimatów, ani szantażu. Widzimy natomiast, że Węgry wykorzystują tę sytuację, po pierwsze, aby wciągnąć nas w swoją wewnętrzną kampanię wyborczą
— powiedział dziś Sybiha dziennikarzom w Warszawie.
Jesteśmy temu przeciwni i wzywamy węgierskich kolegów do zaprzestania praktyki prowokacji, do zaprzestania wciągania nas w ich wewnętrzną kampanię oraz, po drugie, do powrotu na właściwy, konstruktywny i dobrosąsiedzki tor relacji
— podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji, cytowany przez państwową agencję Ukrinform.
15:52. Putin pogratulował nowemu najwyższemu przywódcy Iranu
Rosyjski dyktator Władimir Putin pogratulował Modżtabie Chameneiowi wyboru na stanowisko najwyższego przywódcy Iranu – poinformował dziś Kreml.
Syn zabitego ajatollaha Alego Chameneia został wybrany wczoraj przez Zgromadzenie Ekspertów.
Szanowny panie Chamenei, proszę przyjąć moje najszczersze gratulacje z okazji wyboru na Najwyższego Przywódcę Islamskiej Republiki Iranu
– przekazał Putin, cytowany w oświadczeniu opublikowanym na stronie Kremla.
15:35. Zełenski: 11 państw zwróciło się z prośbami w sprawie ochrony przed dronami Iranu
Jedenaście państw skierowało do Kijowa prośby o wsparcie w ochronie przed atakami irańskich dronów; są to sąsiedzi Iranu, kraje europejskie i USA – powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
W tej chwili mamy 11 wniosków od państw – sąsiadów Iranu, państw europejskich oraz Ameryki. Istnieje wyraźne zainteresowanie ukraińskim doświadczeniem w ochronie życia, odpowiednimi systemami przechwytującymi, systemami walki radioelektronicznej oraz szkoleniami
—poinformował w komunikatorze Telegram.
Ukraina jest gotowa pozytywnie reagować na prośby tych, którzy pomagają nam samym chronić życie Ukraińców i niezależność Ukrainy. Na część wniosków już odpowiedzieliśmy konkretnymi decyzjami i konkretnym wsparciem
— dodał. Zełenski, po naradzie z politycznym i wojskowym kierownictwem państwa ocenił, że wydarzenia na Bliskim Wschodzie wpływają na Ukrainę i Europę, „na krytycznie ważne dostawy na Ukrainę oraz na bezpieczeństwo i dobrobyt naszych ludzi”.
Prezydent podkreślił, że Ukraina gotowa jest pomagać innym krajom w obronie pod warunkiem, że nie ograniczy to jej własnych możliwości obrony przed Rosją.
15:12. Mocne uderzenia w Rosję od początku roku
Od początku 2026 roku Siły Obronne Ukrainy zaatakowały 3 duże rosyjskie zakłady wojskowe, 2 arsenały i kluczowy poligon rakietowy, celując w infrastrukturę stanowiącą podstawę rosyjskiej machiny wojennej - podsumowuje ukraiński resort obrony.
14:34. Użyto drona do neutralizacji grupy rosyjskich oficerów
Dron Baba-Jaga zrzucił 6 marca trzy pociski moździerzowe kal. 82 mm na grupę oficerów rosyjskiej jednostki wojskowej w pobliżu Tetkina w obwodzie kurskim, zabijając majora, kapitana i dwóch starszych poruczników – podają rosyjskie źródła
— czytamy wpis NOELREPORTS na portalu X.
13:15. Kapitan statku Caffa, Rosjanin, został zatrzymany w Szwecji
Szwedzka prokuratura poinformowała o zatrzymaniu kapitana statku Caffa, obywatela Rosji, w związku z podejrzeniem posługiwania się fałszywymi dokumentami oraz naruszenia przepisów o bezpieczeństwie morskim.
Statek towarowy Caffa został zajęty przez szwedzką Straż Przybrzeżną i policję w piątek po południu na Morzu Bałtyckim u wybrzeży Trelleborga. Wówczas służby podały, że jednostka pływa pod fałszywą banderą Gwinei oraz stwarza zagrożenie dla żeglugi.
12:44. Orban zaapelował do szefowej KE o zniesienie sankcji energetycznych na Rosję
Premier Węgier Viktor Orban zaapelował w piśmie do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, by w związku ze wzrostem cen energii w UE zniosła unijne sankcje energetyczne nałożone na Rosję za inwazję na Ukrainę.
Premier poinformował również o zwołaniu na poniedziałek nadzwyczajnego posiedzenia rządu, aby „zapobiec wzrostowi cen oleju napędowego i benzyny do nieznośnego poziomu”. Jak dodał, „blokada naftowa nałożona przez Zełenskiego jest obecnie najpoważniejszym zagrożeniem nie tylko dla Węgier i Słowacji, ale też dla całej UE”.
11:39. Von der Leyen: Europa będzie wspierać Ukrainę bez względu na to, co dzieje się gdzie indziej
Europa będzie wspierać Ukrainę bez względu na to, co dzieje się gdzie indziej - zadeklarowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W jej ocenie problem z udzieleniem pożyczki Ukrainie w wysokości 90 mld euro dowodzi, że UE potrzebuje nowej polityki zagranicznej.
Von der Leyen w przemówieniu na dorocznej konferencji ambasadorów UE na świecie przekonywała, że Unia w obliczu nowych wyzwań potrzebuje bardziej realistycznej i zorientowanej na własne interesy polityki zagranicznej. Sugerowała, że unijne instytucje i proces decyzyjny nie nadążają za tempem zmian na świecie.
10:44. Skutki ostrzału w okupowanym Doniecku
Wczoraj ukraińskie pociski trafiły w rosyjski magazyn amunicji, położony bezpośrednio przy osiedlach mieszkalnych - relacjonuje NOELREPORTS, publikując nagranie.
10:27. Ukraińskie wojsko zniszczyło na Krymie trzy rosyjskie zestawy przeciwlotnicze Pancyr, łódź szturmową i bazę dronów Orion
Ukraińska Marynarka Wojenna razem z Siłami Specjalnych Operacji uderzyły w trzy systemy rakietowe Pancyr-S1 na okupowanym Krymie. Zniszczono także szybką łódź desantową BK-16. Ukraińcy zaatakowali także lotnisko Kirowskoje, atakując obiekt, w którym przechowywano drony i całkowicie niszcząc cztery stacje kontrolne.
09:13. Zełenski: Ukraina wysłała do Jordanii specjalistów i drony przechwytujące, by chronić bazy USA
Ukraina wysłała drony przechwytujące i zespół specjalistów ds. dronów, aby chronić amerykańskie bazy wojskowe w Jordanii przed atakami Iranu - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla „New York Timesa”.
Według prezydenta USA zwróciły się do Ukrainy o pomoc w czwartek, a ukraiński zespół wyruszył następnego dnia.
Zareagowaliśmy natychmiast
— poinformował Zełenski.
Powiedziałem: tak, oczywiście, wyślemy naszych ekspertów
— zrelacjonował.
08:45. Marynarka wojenna zniszczyła trzy rosyjskie zestawy przeciwlotnicze na Krymie
Ukraińska marynarka wojenna poinformowała o zniszczeniu trzech rosyjskich systemów przeciwlotniczych Pancyr i bazy operatorów dronów oraz o trafieniu kutra desantowego na okupowanym Krymie.
Minus trzy zestawy Pancyr, kuter desantowy i baza bezzałogowców Orion: marynarka wojenna uderzyła w obiekty wroga na Krymie
— przekazano w komunikatorze Telegram.
Podkreślono, że dodatkowo zlikwidowano jedną mobliną grupę ogniową przeciwnika. Trafiony przez Ukraińców kuter to jednostka desantowa projektu 02510 BK-16.
W komunikacie poinformowano o uderzeniu na lotnisko Kirowske we wschodniej części Półwyspu Krymskiego. To właśnie tam znajdowały się magazyny, w których przechowywano drony typu Orion; całkowicie zniszczono cztery stacje kierowania tymi bezzałogowcami.
Zgrana i precyzyjna praca nadal przynosi skuteczne wyniki. Planowo niszczymy logistykę i potencjał bojowy przeciwnika na głębokim zapleczu
— podkreśliła ukraińska marynarka wojenna.
Na nagraniach wideo, udostępnionych w Telegramie, widać, że ataków dokonano z użyciem dronów.
W lutym Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) informowała, że w ubiegłym roku zmniejszyła o połowę liczbę rosyjskich przeciwlotniczych samobieżnych zestawów rakietowo-artyleryjskich Pancyr. Jeden taki zestaw kosztuje od 15 do 20 mln dolarów.
06:20. Rosyjskie straty wojenne
Od początku agresji na Ukrainę śmierć poniosło 1274040 rosyjskich żołnierzy.
00:01. Premier Holandii w Kijowie: Chcemy rozwijać produkcję dronów z Ukrainą
Premier Holandii Rob Jetten, przebywający z wizytą w Kijowie, ogłosił zamiar rozszerzenia wspólnych z Ukrainą mocy produkcyjnych dronów. Dodał, że Holandia planuje w najbliższym czasie omówić realistyczne warunki przystąpienia Ukrainy do UE.
Mamy ambicje i zamiary, aby rozszerzyć moce produkcyjne dronów. Chcemy to zrobić wspólnie, czyli zarówno z firmami w Holandii, jak i z firmami na Ukrainie. Tak, abyśmy mogli zwiększyć produkcję w obu naszych krajach, zapewnić jak najszybsze dostawy dla wszystkich jednostek na polu bitwy oraz zwiększyć produkcję dla Europy jako całości
— powiedział Jetten na konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Liderzy omówili dalszą pomoc obronną, znaczenie rozwoju programu PURL - w ramach którego Ukraina otrzymuje amerykańskie uzbrojenie finansowane przez członków NATO - oraz prośby ukraińskich żołnierzy dotyczące radarów produkowanych właśnie przez Holandię.
