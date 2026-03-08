Trwa 1475. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 9 marca 2026 r.
17:52. Gen. Syrski: po raz pierwszy od 2024 r. Ukraina odzyskała w ciągu miesiąca więcej terytoriów, niż zdobyła od tego czasu Rosja
Ukraińskie wojska po raz pierwszy od 2024 roku odzyskały w ciągu miesiąca więcej terytoriów, niż zdobyła od tego czasu armia Rosji – ogłosił naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski.
Siły obrony Ukrainy starają się przechwycić inicjatywę operacyjną i zmusić wroga do gry według naszych zasad. Po raz pierwszy od 2024 roku, kiedy prowadziliśmy kurską operację ofensywną, nasze wojska w ciągu miesiąca odzyskały kontrolę nad większą powierzchnią ukraińskiej ziemi, niż w tym samym czasie zdołał zająć wróg
— napisał w mediach społecznościowych. Według relacji Syrskiego Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują kontrnatarcie na odcinku ołeksandriwskim, który leży na styku obwodów: donieckiego, zaporoskiego i dniepropietrowskiego.
Tutaj zgrupowanie wojsk desantowo-szturmowych w ciągu miesiąca odzyskało kontrolę nad 285,6 km kwadratowych. Łącznie od początku operacji odzyskano kontrolę nad ponad 400 km kw. terytorium
— poinformował.
Dowódca przyznał, że przeciwnik ma trzykrotną przewagę liczebną, „jednak w związku z naszymi aktywnymi działaniami jest zmuszony przesuwać terminy planowanych operacji, łatać luki w swojej obronie oraz przerzucać wojska z innych kierunków”. Generał przypomniał, że Ukraina atakuje cele w głębi Rosji i tylko w lutym uderzyła w 85 miejsc. W wyniku tych ataków przerób ropy naftowej w Rosji zmniejszył się o 24,8 proc. – napisał.
16:27. Sybiha: Jesteśmy zdziwieni, że Węgry nie zwróciły naszego mienia
Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha wyraził zdziwienie, że Węgry nie zwróciły dotychczas pieniędzy i złota z transportu państwowego banku Oszczadbank, który zatrzymały na swoim terytorium w ubiegłym tygodniu. Minister zaapelował do Budapesztu, by nie wciągał Kijowa w swoją kampanię wyborczą.
Dziś mija już czwarty dzień, a one (pieniądze i złoto) wciąż nie zostały zwrócone. To budzi co najmniej zdziwienie. Ukraina nie przyjmuje ani ultimatów, ani szantażu. Widzimy natomiast, że Węgry wykorzystują tę sytuację, po pierwsze, aby wciągnąć nas w swoją wewnętrzną kampanię wyborczą
— powiedział dziś Sybiha dziennikarzom w Warszawie.
Jesteśmy temu przeciwni i wzywamy węgierskich kolegów do zaprzestania praktyki prowokacji, do zaprzestania wciągania nas w ich wewnętrzną kampanię oraz, po drugie, do powrotu na właściwy, konstruktywny i dobrosąsiedzki tor relacji
— podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji, cytowany przez państwową agencję Ukrinform.
15:52. Putin pogratulował nowemu najwyższemu przywódcy Iranu
Rosyjski dyktator Władimir Putin pogratulował Modżtabie Chameneiowi wyboru na stanowisko najwyższego przywódcy Iranu – poinformował dziś Kreml.
Syn zabitego ajatollaha Alego Chameneia został wybrany wczoraj przez Zgromadzenie Ekspertów.
Szanowny panie Chamenei, proszę przyjąć moje najszczersze gratulacje z okazji wyboru na Najwyższego Przywódcę Islamskiej Republiki Iranu
– przekazał Putin, cytowany w oświadczeniu opublikowanym na stronie Kremla.
15:35. Zełenski: 11 państw zwróciło się z prośbami w sprawie ochrony przed dronami Iranu
Jedenaście państw skierowało do Kijowa prośby o wsparcie w ochronie przed atakami irańskich dronów; są to sąsiedzi Iranu, kraje europejskie i USA – powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
W tej chwili mamy 11 wniosków od państw – sąsiadów Iranu, państw europejskich oraz Ameryki. Istnieje wyraźne zainteresowanie ukraińskim doświadczeniem w ochronie życia, odpowiednimi systemami przechwytującymi, systemami walki radioelektronicznej oraz szkoleniami
—poinformował w komunikatorze Telegram.
Ukraina jest gotowa pozytywnie reagować na prośby tych, którzy pomagają nam samym chronić życie Ukraińców i niezależność Ukrainy. Na część wniosków już odpowiedzieliśmy konkretnymi decyzjami i konkretnym wsparciem
— dodał. Zełenski, po naradzie z politycznym i wojskowym kierownictwem państwa ocenił, że wydarzenia na Bliskim Wschodzie wpływają na Ukrainę i Europę, „na krytycznie ważne dostawy na Ukrainę oraz na bezpieczeństwo i dobrobyt naszych ludzi”.
Prezydent podkreślił, że Ukraina gotowa jest pomagać innym krajom w obronie pod warunkiem, że nie ograniczy to jej własnych możliwości obrony przed Rosją.
15:12. Mocne uderzenia w Rosję od początku roku
Od początku 2026 roku Siły Obronne Ukrainy zaatakowały 3 duże rosyjskie zakłady wojskowe, 2 arsenały i kluczowy poligon rakietowy, celując w infrastrukturę stanowiącą podstawę rosyjskiej machiny wojennej - podsumowuje ukraiński resort obrony.
14:34. Użyto drona do neutralizacji grupy rosyjskich oficerów
Dron Baba-Jaga zrzucił 6 marca trzy pociski moździerzowe kal. 82 mm na grupę oficerów rosyjskiej jednostki wojskowej w pobliżu Tetkina w obwodzie kurskim, zabijając majora, kapitana i dwóch starszych poruczników – podają rosyjskie źródła
— czytamy wpis NOELREPORTS na portalu X.
13:15. Kapitan statku Caffa, Rosjanin, został zatrzymany w Szwecji
Szwedzka prokuratura poinformowała o zatrzymaniu kapitana statku Caffa, obywatela Rosji, w związku z podejrzeniem posługiwania się fałszywymi dokumentami oraz naruszenia przepisów o bezpieczeństwie morskim.
Statek towarowy Caffa został zajęty przez szwedzką Straż Przybrzeżną i policję w piątek po południu na Morzu Bałtyckim u wybrzeży Trelleborga. Wówczas służby podały, że jednostka pływa pod fałszywą banderą Gwinei oraz stwarza zagrożenie dla żeglugi.
12:44. Orban zaapelował do szefowej KE o zniesienie sankcji energetycznych na Rosję
Premier Węgier Viktor Orban zaapelował w piśmie do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, by w związku ze wzrostem cen energii w UE zniosła unijne sankcje energetyczne nałożone na Rosję za inwazję na Ukrainę.
Premier poinformował również o zwołaniu na poniedziałek nadzwyczajnego posiedzenia rządu, aby „zapobiec wzrostowi cen oleju napędowego i benzyny do nieznośnego poziomu”. Jak dodał, „blokada naftowa nałożona przez Zełenskiego jest obecnie najpoważniejszym zagrożeniem nie tylko dla Węgier i Słowacji, ale też dla całej UE”.
11:39. Von der Leyen: Europa będzie wspierać Ukrainę bez względu na to, co dzieje się gdzie indziej
Europa będzie wspierać Ukrainę bez względu na to, co dzieje się gdzie indziej - zadeklarowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W jej ocenie problem z udzieleniem pożyczki Ukrainie w wysokości 90 mld euro dowodzi, że UE potrzebuje nowej polityki zagranicznej.
Von der Leyen w przemówieniu na dorocznej konferencji ambasadorów UE na świecie przekonywała, że Unia w obliczu nowych wyzwań potrzebuje bardziej realistycznej i zorientowanej na własne interesy polityki zagranicznej. Sugerowała, że unijne instytucje i proces decyzyjny nie nadążają za tempem zmian na świecie.
10:44. Skutki ostrzału w okupowanym Doniecku
Wczoraj ukraińskie pociski trafiły w rosyjski magazyn amunicji, położony bezpośrednio przy osiedlach mieszkalnych - relacjonuje NOELREPORTS, publikując nagranie.
10:27. Ukraińskie wojsko zniszczyło na Krymie trzy rosyjskie zestawy przeciwlotnicze Pancyr, łódź szturmową i bazę dronów Orion
Ukraińska Marynarka Wojenna razem z Siłami Specjalnych Operacji uderzyły w trzy systemy rakietowe Pancyr-S1 na okupowanym Krymie. Zniszczono także szybką łódź desantową BK-16. Ukraińcy zaatakowali także lotnisko Kirowskoje, atakując obiekt, w którym przechowywano drony i całkowicie niszcząc cztery stacje kontrolne.
09:13. Zełenski: Ukraina wysłała do Jordanii specjalistów i drony przechwytujące, by chronić bazy USA
Ukraina wysłała drony przechwytujące i zespół specjalistów ds. dronów, aby chronić amerykańskie bazy wojskowe w Jordanii przed atakami Iranu - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla „New York Timesa”.
Według prezydenta USA zwróciły się do Ukrainy o pomoc w czwartek, a ukraiński zespół wyruszył następnego dnia.
Zareagowaliśmy natychmiast
— poinformował Zełenski.
Powiedziałem: tak, oczywiście, wyślemy naszych ekspertów
— zrelacjonował.
08:45. Marynarka wojenna zniszczyła trzy rosyjskie zestawy przeciwlotnicze na Krymie
Ukraińska marynarka wojenna poinformowała o zniszczeniu trzech rosyjskich systemów przeciwlotniczych Pancyr i bazy operatorów dronów oraz o trafieniu kutra desantowego na okupowanym Krymie.
Minus trzy zestawy Pancyr, kuter desantowy i baza bezzałogowców Orion: marynarka wojenna uderzyła w obiekty wroga na Krymie
— przekazano w komunikatorze Telegram.
Podkreślono, że dodatkowo zlikwidowano jedną mobliną grupę ogniową przeciwnika. Trafiony przez Ukraińców kuter to jednostka desantowa projektu 02510 BK-16.
W komunikacie poinformowano o uderzeniu na lotnisko Kirowske we wschodniej części Półwyspu Krymskiego. To właśnie tam znajdowały się magazyny, w których przechowywano drony typu Orion; całkowicie zniszczono cztery stacje kierowania tymi bezzałogowcami.
Zgrana i precyzyjna praca nadal przynosi skuteczne wyniki. Planowo niszczymy logistykę i potencjał bojowy przeciwnika na głębokim zapleczu
— podkreśliła ukraińska marynarka wojenna.
Na nagraniach wideo, udostępnionych w Telegramie, widać, że ataków dokonano z użyciem dronów.
W lutym Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) informowała, że w ubiegłym roku zmniejszyła o połowę liczbę rosyjskich przeciwlotniczych samobieżnych zestawów rakietowo-artyleryjskich Pancyr. Jeden taki zestaw kosztuje od 15 do 20 mln dolarów.
06:20. Rosyjskie straty wojenne
Od początku agresji na Ukrainę śmierć poniosło 1274040 rosyjskich żołnierzy.
00:01. Premier Holandii w Kijowie: Chcemy rozwijać produkcję dronów z Ukrainą
Premier Holandii Rob Jetten, przebywający z wizytą w Kijowie, ogłosił zamiar rozszerzenia wspólnych z Ukrainą mocy produkcyjnych dronów. Dodał, że Holandia planuje w najbliższym czasie omówić realistyczne warunki przystąpienia Ukrainy do UE.
Mamy ambicje i zamiary, aby rozszerzyć moce produkcyjne dronów. Chcemy to zrobić wspólnie, czyli zarówno z firmami w Holandii, jak i z firmami na Ukrainie. Tak, abyśmy mogli zwiększyć produkcję w obu naszych krajach, zapewnić jak najszybsze dostawy dla wszystkich jednostek na polu bitwy oraz zwiększyć produkcję dla Europy jako całości
— powiedział Jetten na konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Liderzy omówili dalszą pomoc obronną, znaczenie rozwoju programu PURL - w ramach którego Ukraina otrzymuje amerykańskie uzbrojenie finansowane przez członków NATO - oraz prośby ukraińskich żołnierzy dotyczące radarów produkowanych właśnie przez Holandię.
