NA ŻYWO

RELACJA. 1475. dzień wojny na Ukrainie. Premier Holandii w Kijowie: Chcemy rozwijać produkcję dronów z Ukrainą

  • Świat
  • opublikowano:
Premier Holandii w Kijowie / autor: PAP/EPA
Premier Holandii w Kijowie / autor: PAP/EPA

Trwa 1475. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Poniedziałek, 9 marca 2026 r.

00:01. Premier Holandii w Kijowie: Chcemy rozwijać produkcję dronów z Ukrainą

Premier Holandii Rob Jetten, przebywający z wizytą w Kijowie, ogłosił zamiar rozszerzenia wspólnych z Ukrainą mocy produkcyjnych dronów. Dodał, że Holandia planuje w najbliższym czasie omówić realistyczne warunki przystąpienia Ukrainy do UE.

Mamy ambicje i zamiary, aby rozszerzyć moce produkcyjne dronów. Chcemy to zrobić wspólnie, czyli zarówno z firmami w Holandii, jak i z firmami na Ukrainie. Tak, abyśmy mogli zwiększyć produkcję w obu naszych krajach, zapewnić jak najszybsze dostawy dla wszystkich jednostek na polu bitwy oraz zwiększyć produkcję dla Europy jako całości

— powiedział Jetten na konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Liderzy omówili dalszą pomoc obronną, znaczenie rozwoju programu PURL - w ramach którego Ukraina otrzymuje amerykańskie uzbrojenie finansowane przez członków NATO - oraz prośby ukraińskich żołnierzy dotyczące radarów produkowanych właśnie przez Holandię.

red/PAP/X/FB

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych