Poniedziałek, 9 marca 2026 r.
00:01. Premier Holandii w Kijowie: Chcemy rozwijać produkcję dronów z Ukrainą
Premier Holandii Rob Jetten, przebywający z wizytą w Kijowie, ogłosił zamiar rozszerzenia wspólnych z Ukrainą mocy produkcyjnych dronów. Dodał, że Holandia planuje w najbliższym czasie omówić realistyczne warunki przystąpienia Ukrainy do UE.
Mamy ambicje i zamiary, aby rozszerzyć moce produkcyjne dronów. Chcemy to zrobić wspólnie, czyli zarówno z firmami w Holandii, jak i z firmami na Ukrainie. Tak, abyśmy mogli zwiększyć produkcję w obu naszych krajach, zapewnić jak najszybsze dostawy dla wszystkich jednostek na polu bitwy oraz zwiększyć produkcję dla Europy jako całości
— powiedział Jetten na konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Liderzy omówili dalszą pomoc obronną, znaczenie rozwoju programu PURL - w ramach którego Ukraina otrzymuje amerykańskie uzbrojenie finansowane przez członków NATO - oraz prośby ukraińskich żołnierzy dotyczące radarów produkowanych właśnie przez Holandię.
