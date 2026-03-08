Trwa dziesiąty dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. Szef sztabu izraelskiej armii: Wojna potrwa jeszcze długo, musimy wykazać się cierpliwością
Poniedziałek, 9 marca 2026 r.
00:01. Szef sztabu izraelskiej armii: Wojna potrwa jeszcze długo, musimy wykazać się cierpliwością
Szef sztabu izraelskiej armii gen. Ejal Zamir powiedział w niedzielę, że Izrael od dwóch lat znajduje się w stanie przedłużającej się sytuacji nadzwyczajnej, która według niego potrwa jeszcze długo – podał portal Times of Israel.
Najbardziej potrzebujemy teraz wytrwałości i cierpliwości. To potrwa jeszcze długo – musicie być na to przygotowani
– dodał Zamir podczas narady sytuacyjnej, którą odbył z innymi oficerami.
Izraelskie wojsko potwierdziło, że w nocy przeprowadziło atak na hotel w centrum Bejrutu. Według armii zginęło w nim pięciu wysokich rangą dowódców irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).
Nigdzie na Bliskim Wschodzie nie ma bezpiecznego miejsca dla ramion irańskiego zła – ani w Bejrucie, ani gdziekolwiek indziej
— powiedział Zamir.
