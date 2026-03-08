NA ŻYWO

RELACJA. 10. dzień operacji przeciwko Iranowi. Szef sztabu izraelskiej armii: Wojna potrwa jeszcze długo, musimy wykazać się cierpliwością

Sytuacja w Iranie / autor: PAP/EPA
Sytuacja w Iranie / autor: PAP/EPA

Trwa dziesiąty dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. Szef sztabu izraelskiej armii: Wojna potrwa jeszcze długo, musimy wykazać się cierpliwością

Poniedziałek, 9 marca 2026 r.

00:01. Szef sztabu izraelskiej armii: Wojna potrwa jeszcze długo, musimy wykazać się cierpliwością

Szef sztabu izraelskiej armii gen. Ejal Zamir powiedział w niedzielę, że Izrael od dwóch lat znajduje się w stanie przedłużającej się sytuacji nadzwyczajnej, która według niego potrwa jeszcze długo – podał portal Times of Israel.

Najbardziej potrzebujemy teraz wytrwałości i cierpliwości. To potrwa jeszcze długo – musicie być na to przygotowani

– dodał Zamir podczas narady sytuacyjnej, którą odbył z innymi oficerami.

Izraelskie wojsko potwierdziło, że w nocy przeprowadziło atak na hotel w centrum Bejrutu. Według armii zginęło w nim pięciu wysokich rangą dowódców irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Nigdzie na Bliskim Wschodzie nie ma bezpiecznego miejsca dla ramion irańskiego zła – ani w Bejrucie, ani gdziekolwiek indziej

— powiedział Zamir.

