Nowy najwyższy przywódca Iranu będzie również nosił nazwisko Chamenei – przekazał w członek Zgromadzenia Ekspertów Hosejnali Eszkawari, cytowany przez agencję Reutera. Jak podkreśla agencja, sugeruje to wybór syna zabitego Alego Chameneia – Modżtaby.
Większością głosów wybrano osobę, która będzie kontynuować drogę imama (Ruhollaha) Chomeiniego (pierwszego przywódcy Iranu) i męczennika imama (Alego) Chameneia. Nazwisko Chamenei pozostanie niezmienione. Głosowanie zostało zakończone, a jego wyniki zostaną wkrótce ogłoszone
— przekazał Eszkawari.
Sugeruje to, że następcą zabitego w amerykańsko-izraelskim ataku najwyższego przywódcy Iranu zostanie jego syn, Modżtaba Chamenei, który był uważany za jednego głównych kandydatów do tej roli.
Irańskie Zgromadzenie Ekspertów wybrało w niedzielę nowego przywódcę państwa, ale jego nazwisko nie zostało jeszcze ogłoszone - informowali już wcześniej członkowie tego gremium.
Mohsen Hejdari, przedstawiciel prowincji Chuzestan w 88-osobowym Zgromadzeniu Ekspertów oświadczył, że wyboru dokonano zgodnie z zaleceniem Alego Chameneia, który mówił, że jego następca powinien być „nienawidzony przez wroga”, a nie przez niego chwalony.
Groźba Trumpa
Prezydent USA Donald Trump powiedział stacji ABC, że następny przywódca Iranu nie przetrwa zbyt długo, jeśli nie będzie miał poparcia Waszyngtonu. Izrael zapowiedział wcześniej, że nowy najwyższy przywódca Iranu – niezależnie od tego, kto nim zostanie – automatycznie stanie się celem dla jego sił zbrojnych.
USA i Izrael rozpoczęły 28 lutego ofensywę przeciwko Iranowi, na co Teheran odpowiedział uderzeniami na Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej, na których terytorium znajdują się instalacje wojskowe USA.
PAP/Tomasz Karpowicz
