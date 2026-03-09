Oto skutki blokowania przez Iran cieśniny Ormuz! Poważny problem dla Iraku. Ogromny spadek wydobycia ropy naftowej

Sytuacja w Iranie / autor: PAP/EPA
Sytuacja w Iranie / autor: PAP/EPA

Wydobycie ropy naftowej z głównych pól na południu Iraku spadło o 70 proc. z powodu zablokowania przez Iran transportu przez kluczową dla eksportu surowca Cieśninę Ormuz – poinformowała agencja Reutera, powołując się na trzy branżowe źródła.

Produkcja ropy spadła do zaledwie 1,3 mln baryłek dziennie; przed atakiem USA i Izraela na Iran, który nastąpił 28 lutego, wydobycie z pól w południowym Iraku wynosiło około 4,3 mln baryłek dziennie, a eksport surowca w lutym – około 3,3 mln baryłek dziennie.

Magazyny ropy osiągnęły maksymalną pojemność, a pozostała produkcja zostanie wykorzystana do zaopatrzenia krajowych rafinerii

— powiedział przedstawiciel państwowej spółki Basra Oil Company, cytowany przez agencję Reutera.

Zagrożenie dla Iraku

Według wysokiego urzędnika irackiego ministerstwa ropy naftowej, obecna sytuacja jest „najpoważniejszym zagrożeniem operacyjnym, z jakim Irak miał do czynienia od ponad 20 lat”.

Wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała zakłócenia w eksporcie ropy i gazu z regionu oraz wymusiła ograniczenia produkcji przez kraje regionu, w tym Arabię Saudyjską, Irak, Kuwejt i Katar. Również Izrael ograniczył część produkcji ropy i gazu.

Przez Ormuz przepływa około 20 proc. wykorzystywanej na świecie ropy naftowej i około 20 proc. skroplonego gazu ziemnego (LNG). Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił w poniedziałek wieczorem zamknięcie cieśniny i zagroził, że podpali każdą jednostkę próbującą przepłynąć tą trasą.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa ogłosiła program reasekuracji o wartości 20 mld dolarów mający na celu ożywienie żeglugi przez ten niebezpieczny szlak. Stany Zjednoczone zapowiedziały również, że ich okręty mogą eskortować statki pływające między Zatoką Perską a Zatoką Omańską.

PAP/Tomasz Karpowicz

