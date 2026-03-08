WIDEO I ZDJĘCIA

Porażający widok! Czarna mgła nad Teheranem po uderzeniu Izraela w irańskie składy ropy. Z nieba spadł też czarny deszcz

Czarne niebo nad Teheranem. / autor: PAP/EPA
Czarne niebo nad Teheranem. / autor: PAP/EPA

Media społecznościowe zalały iście apokaliptyczne zdjęcia i nagrania z Teheranu po tym, jak Izrael uderzył w irańskie składy ropy. Stolica Iranu pokryła się czarną mgłą. Według relacji mieszkańców, rano z nieba spadł deszcz, który był oleisty i czarny. W nocy z zaatakowanych magazynów ropa wyciekała do studzienek kanalizacyjnych, tworząc kolejne pożary w całym mieście.

Najpierw groźne pożary po nocnym uderzeniu Izraela w irańskie składy ropy w Teheranie. Później, o poranku, miasto pogrążone w czarnej mgle i czarny, oleisty deszcz. Takie obrazy ze stolicy Iranu zalały dziś media społecznościowe.

Czarne niebo nad Teheranem. / autor: PAP/EPA

Portal Times of Israel podał, że izraelskie siły powietrzne przeprowadziły nocny atak na irańską infrastrukturę naftową w rejonie Teheranu. Według redakcji, był to pierwszy przypadek od początku obecnej wojny, kiedy Izrael zaatakował infrastrukturę narodową Iranu. Państwowe media irańskie przekazały, że atak ten wywołał pożar rafinerii znajdującej się w południowej części stolicy. Również Stany Zjednoczone zapowiedziały intensyfikację ataków na Iran.

CZYTAJ TAKŻE: Udany atak Izraela i USA na magazyny ropy i rafinerię w Teheranie! Wielki pożar w południowej części stolicy Iranu

Teheran w ogniu

Na dostępnych w sieci nagraniach widać było potężne pożary, słup ognia nad rafinerią i zbiornikami ropy.

W Teheranie płoną złoża ropy naftowej, a cztery zbiorniki: rafinerie wojskowe, Novoniad, Shahr-e Rey i Shahran, stanęły w płomieniach. Odnotowano ponad 30 ataków na stolicę Iranu. Trump zapowiedział wcześniej, że Stany Zjednoczone nasilą ataki

— poinfirmowano na profilu Noel Reports.

Największy magazyn ropy naftowej w Teheranie stanął w płomieniach. Przypominam, że Chiny importowały 15 proc. ropy z Iranu. Aż do teraz…

— napisał izraelski naukowiec dr Eli David.

Skala pożarów była tym poważniejsza, że ropa wyciekała do studzienek kanalizacyjnych i zapalała się, a następnie tworzyła ściany ognia na teherańskiej autostradzie. W całym mieście wybuchały w ten sposób kolejne pożary.

Gęsta mgła, czarny i oleisty deszcz

Jak sytuacja wygląda dziś? O poranku Teheran okryła czarna mgła.

Mieszkańcy donoszą, że poranny deszcz był czarny i oleisty

— czytamy na profilu OSINTtechnical.

W Teheranie pada deszcz. To sytuacja, w której sadza i brud osadzają się na ziemi wraz z deszczem

— widzimy na jednym ze zdjęć.

Po południu nad irańską stolicą nadal unoszą się kłęby dymu.

X/Joanna Jaszczuk

