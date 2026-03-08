Media społecznościowe zalały iście apokaliptyczne zdjęcia i nagrania z Teheranu po tym, jak Izrael uderzył w irańskie składy ropy. Stolica Iranu pokryła się czarną mgłą. Według relacji mieszkańców, rano z nieba spadł deszcz, który był oleisty i czarny. W nocy z zaatakowanych magazynów ropa wyciekała do studzienek kanalizacyjnych, tworząc kolejne pożary w całym mieście.
Najpierw groźne pożary po nocnym uderzeniu Izraela w irańskie składy ropy w Teheranie. Później, o poranku, miasto pogrążone w czarnej mgle i czarny, oleisty deszcz. Takie obrazy ze stolicy Iranu zalały dziś media społecznościowe.
Portal Times of Israel podał, że izraelskie siły powietrzne przeprowadziły nocny atak na irańską infrastrukturę naftową w rejonie Teheranu. Według redakcji, był to pierwszy przypadek od początku obecnej wojny, kiedy Izrael zaatakował infrastrukturę narodową Iranu. Państwowe media irańskie przekazały, że atak ten wywołał pożar rafinerii znajdującej się w południowej części stolicy. Również Stany Zjednoczone zapowiedziały intensyfikację ataków na Iran.
Teheran w ogniu
Na dostępnych w sieci nagraniach widać było potężne pożary, słup ognia nad rafinerią i zbiornikami ropy.
W Teheranie płoną złoża ropy naftowej, a cztery zbiorniki: rafinerie wojskowe, Novoniad, Shahr-e Rey i Shahran, stanęły w płomieniach. Odnotowano ponad 30 ataków na stolicę Iranu. Trump zapowiedział wcześniej, że Stany Zjednoczone nasilą ataki
— poinfirmowano na profilu Noel Reports.
Największy magazyn ropy naftowej w Teheranie stanął w płomieniach. Przypominam, że Chiny importowały 15 proc. ropy z Iranu. Aż do teraz…
— napisał izraelski naukowiec dr Eli David.
Skala pożarów była tym poważniejsza, że ropa wyciekała do studzienek kanalizacyjnych i zapalała się, a następnie tworzyła ściany ognia na teherańskiej autostradzie. W całym mieście wybuchały w ten sposób kolejne pożary.
Gęsta mgła, czarny i oleisty deszcz
Jak sytuacja wygląda dziś? O poranku Teheran okryła czarna mgła.
Mieszkańcy donoszą, że poranny deszcz był czarny i oleisty
— czytamy na profilu OSINTtechnical.
W Teheranie pada deszcz. To sytuacja, w której sadza i brud osadzają się na ziemi wraz z deszczem
— widzimy na jednym ze zdjęć.
Po południu nad irańską stolicą nadal unoszą się kłęby dymu.
