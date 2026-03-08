To nagranie z rosyjskim zbrodniarzem wojennym Władimirem Putinem nigdy nie miało ujrzeć światła dziennego. A jednak przypadkowo ukazało się na wszystkich platformach internetowych Kremla. Wideo, na którym dyktator próbuje wykrztusić z siebie życzenia dla Rosjanek z okazji Dnia Kobiet, jednak przeszkadza mu uporczywy kaszel, zostało już usunięte - informuje serwis Centrum Europy (dawniej Biełsat.pl). „Obecna, oficjalna wersja już jest bez pokasływania” - czytamy.
Choć rosyjska propaganda od lat kreuje dyktatora i zbrodniarza wojennego Władimira Putina na „wiecznie młodego”, wysportowanego i zdrowego, metryki i natury nie oszukał jeszcze żaden człowiek - nawet wschodni satrapa, który - przynajmniej według oficjalnej wersji - w październiku skończy 74 lata.
Oprócz plotek, domysłów i teorii, że prawdziwy Władimir Putin od dawna nie żyje i/lub, że ma jednego lub kilku sobowtórów, okazuje się, że nie wszystko da się ukryć i zakłamać i niekiedy nawet propagandyści zawodzą. Że to już zdecydowanie „nie te lata”, możemy zobaczyć chociażby od czasu do czasu na nagraniach z rozgrywek w hokeja z Alaksandrem Łukaszenką, gdzie widać, jak dyktatorzy z Moskwy i Mińska z trudem dźwigają na sobie sportowy rynsztunek. Ale najdobitniej o faktycznej kondycji Putina świadczą chyba takie wpadki, jak ta z nagraniem z okazji Dnia Kobiet.
Putin zanosi się kaszlem
Oficjalne kanały Kremla omyłkowo obiegło wideo, na którym Putin próbuje złożyć Rosjankom życzenia z okazji Dnia Kobiet. Próbuje, lecz przeszkadza mu w tym uporczywy kaszel.
Yhm, yhm… jeszcze raz powiem, bo… yhm, yhm! Dużo dziś mówiłem… yhm, yhm!
— stara się wykrztusić satrapa, cytowany przez serwis Centrum Europy (dawniej: Biełsat.pl).
Kreml przypadkowo opublikował nieedytowaną wersję życzeń Putina z okazji 8 marca. Film został później usunięty ze wszystkich platform i mediów państwowych - obecna, oficjalna wersja już jest bez pokasływania
— czytamy.
Kaszel Putina jest obiektem spekulacji i domysłów co do jego stanu zdrowia już od kilku lat. Nie wiadomo, na co może chorować Putin - jednak głośno było o nadzwyczajnych środkach ostrożności na Kremlu (jak np. słynny długi stół) w czasie pandemii Covid-19
— zwraca uwagę „Centrum Europy”.
Niedysponowany dyktator życzy „zdrowia i dobrego samopoczucia”
Pewna „ironia losu” tkwi w nieco dłuższej wersji wideo usuniętego już z oficjalnych kanałów Kremla, opublikowanego na profilu Nexta.
Satrapa zaczyna bowiem uporczywie chrząkać i kaszleć tuż po wypowiedzeniu życzeń… „zdrowia i dobrego samopoczucia dla Was i wszystkich waszych najbliższych”.
Podsumowanie
Na oficjalnych kanałach Kremla omyłkowo opublikowano nieedytowane nagranie z życzeniami Władimira Putina z okazji Dnia Kobiet. Na wideo widać, jak rosyjski dyktator ma problemy z uporczywym kaszlem i kilkakrotnie przerywa wypowiedź. Nagranie szybko usunięto, a w jego miejsce opublikowano poprawioną wersję bez tych fragmentów. Wpadka ponownie wywołała spekulacje na temat stanu zdrowia Putina.
X: Centrum Europy/Nexta.tv/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754960-caly-swiat-zobaczyl-jak-putin-zanosi-sie-kaszlem-wpadka-kremla
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.