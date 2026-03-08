Zgromadzenie Ekspertów wybrało dziś nowego najwyższego przywódcę Iranu, który zastąpi zabitego w amerykańsko-izraelskich nalotach Alego Chameneia - przekazali irańskim mediom trzej członkowie tego ciała. Nazwiska nowego najwyższego przywódcy na razie nie ujawniono.
Wybrano najbardziej odpowiedniego kandydata, zatwierdzonego przez większość członków Zgromadzenia Ekspertów
— powiedział Mohsen Hejdari, przedstawiciel prowincji Chuzestan w Zgromadzeniu Ekspertów, cytowany przez agencję Isna.
„Odzwierciedla stanowisko większości”
Inny członek tego gremium Mohammad Mehdi Mirbageri potwierdził w nagraniu opublikowanym przez agencję Fars, że „podjęto (…) decyzję odzwierciedlającą stanowisko większości”.
Przed spotkaniem liczącego 88 członków Zgromadzenia Ekspertów za jednego głównych kandydatów do roli nowo przywódcy uważano Modżtabę Chameneia, syna zabitego ajatollaha. Na to, że to on mógł zostać wybrany, wskazują słowa Hejdariego. Powiedział on, że wyboru dokonano zgodnie z zaleceniem Alego Chameneia, który mówił, że jego następca powinien być „nienawidzony przez wroga”, a nie przez niego chwalony.
Nawet wielki szatan (Stany Zjednoczone - PAP) wspomniał jego imię
— powiedział Hejdari, co zapewne było nawiązaniem do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który kilka dni temu oświadczył, że Modżtaba Chamenei jest dla niego „nie do przyjęcia”.
W niedzielę Izrael zapowiedział, że nowy najwyższy przywódca Iranu - niezależnie od tego, kto nim zostanie - automatycznie stanie się celem do zlikwidowania dla jego sił zbrojnych.
Chamenei, który pełnił funkcję najwyższego przywódcy polityczno-duchowego kraju od 1989 r., został zabity 28 lutego, w pierwszym dniu nalotów USA i Izraela na Iran.
Podsumowanie
Zgromadzenie Ekspertów wybrało nowego najwyższego przywódcę Iranu, który zastąpi zabitego w amerykańsko-izraelskich nalotach Alego Chameneia. Informację potwierdzili członkowie tego gremium, podkreślając, że decyzja została podjęta większością głosów. Nazwisko wybranego kandydata nie zostało na razie ujawnione. Chamenei kierował Iranem od 1989 roku i zginął 28 lutego podczas pierwszego dnia nalotów USA i Izraela na Iran.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
