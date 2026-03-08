WIDEO

Efekt wojny na Bliskim Wschodzie? Nocna eksplozja przy ambasadzie USA w Oslo. Trwa obława na sprawców

  • Świat
  • opublikowano:
Eksplozja przy ambasadzie USA w Oslo / autor: PAP/EPA/HANS O. TORGERSEN
Eksplozja przy ambasadzie USA w Oslo / autor: PAP/EPA/HANS O. TORGERSEN

Dziś w nocy doszło do eksplozji przy ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Oslo. Nikt nie został ranny, a budynek został uszkodzony w niewielkim stopniu. Norweska policja poszukuje sprawców.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 9. dzień operacji przeciwko Iranowi. Izrael uderzył w rafinerię w Teheranie, Iran zaatakował w Kuwejcie i Bahrajnie

Eksplozja nastąpiła przy wejściu do wydziału konsularnego w ambasadzie.

Policja poinformowała, że ma już wstępne przypuszczenia dotyczące przyczyny wybuchu, ale nie ujawnia szczegółów ze względu na dobro śledztwa. Do poszukiwania sprawców skierowano psy policyjne, drony i śmigłowiec.

Nic nie wskazuje na to, by zdarzenie stanowiło zagrożenie dla osób postronnych

— przekazała minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa Astri Aas-Hansen agencji NTB.

Efekt wojny na Bliskim Wschodzie?

Szwedzka służba bezpieczeństwa SAPO ostrzegała w ostatnich dniach, że eskalacja napięć wokół Iranu w związku z atakami militarnymi USA i Izraela na to państwo może zwiększyć ryzyko ataków na izraelskie, żydowskie oraz amerykańskie cele w Europie.

Norweski kontrwywiad PST podtrzymał tydzień temu ocenę zagrożenia terrorystycznego w kraju na poziomie średnim. W związku z wojną na Bliskim Wschodzie wprowadzono jednak dodatkową ochronę ambasady Izraela w Oslo oraz synagog w Oslo i Trondheim. Amerykańskich placówek nie objęto dodatkowym nadzorem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Udany atak Izraela i USA na magazyny ropy i rafinerię w Teheranie! Wielki pożar w południowej części stolicy Iranu

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych