Dwie synagogi na terenie metropolii Toronto w Kanadzie zostały ostrzelane wczoraj, zaledwie kilka dni po podobnym zajściu w innej torontońskiej synagodze. Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo. Premier Kanady Mark Carney potępił sprawców.
Jedna z synagog, Shaarei Shomayim, znajduje się w części Toronto nazywanej North York, gdzie mieszka duża społeczność żydowska, i została ostrzelana po północy, z piątku na sobotę
— podały media.
Druga z ostrzelanych około północy synagog, Beth Avraham Yoseph of Toronto, znajduje się w Thornhill, rejonie graniczącym od północy z Toronto. Wcześniej została ostrzelana inna synagoga, Temple Emanu-El, również w North York.
Trwają policyjne śledztwa
Policja poinformowała, że prowadzi dochodzenie w sprawie strzałów oddanych w stronę budynku synagogi w North York i zwróciła się do mieszkańców o udostępnienie zdjęć oraz posiadanych informacji, także anonimowo. W komunikacie policja poinformowała też o zwiększonych patrolach w rejonach, gdzie są duże społeczności żydowskie, synagogi i instytucje.
Podczas wczorajszej konferencji prasowej policjanci podali, że w pobliżu drugiej z ostrzelanych w nocy z piątku na sobotę synagog zauważono podejrzanych w samochodzie osobowym ciemnego koloru, którzy „otworzyli ogień” w stronę budynku. W synagodze były dwie osoby, nikt nie został ranny. Choć obecnie nie ma dowodów, że obydwa wydarzenia są powiązane, policja koordynuje oba śledztwa.
Premier Kanady Mark Carney napisał na platformie X, że „te kryminalne antysemickie ataki są zamachem na prawa Żydów Kanadyjczyków, by żyć i modlić się bezpiecznie”. Podkreślił, że jest to „fundamentalne pogwałcenie kanadyjskiego sposobu życia” i zapewnił, ze rząd federalny wykorzysta wszystkie dostępne narzędzia, by walczyć z antysemickimi działaniami, a policja federalna, RCMP, będzie wspierać lokalną policję w odnalezieniu sprawców.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
