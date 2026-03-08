Paraliż lotniczy po atakach na Iran. Ponad 20 tys. Włochów już wróciło do kraju. Antonio Tajani: „Mobilizujemy wszystkie siły”

Ponad 20 tys. Włochów, głównie turystów, wróciło z krajów Zatoki Perskiej i innych państw od początku paraliżu lotniczego w wyniku operacji USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz odwetu Teheranu. Poinformował o tym szef włoskiego MSZ, wicepremier Antonio Tajani.

Szef dyplomacji podkreślił, że coraz więcej Włochów wraca do kraju samolotami z Abu Zabi i Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Maskatu w Omanie.

Zaznaczył, że podjęto również starania, aby Włosi mogli opuścić Izrael.

Dziś odlecą ci wszyscy, którzy chcą opuścić ten kraj, także dzięki lotom z Egiptu

— dodał wicepremier Tajani.

Powrót Włochów z Malediwów

Przekazał też dziennikarzom, że poprawia się sytuacja w przypadku Malediwów, których turyści nie mogli opuścić z powodu zawieszenia lotów.

Ale i tam jest jeszcze kilka tysięcy Włochów, którzy czekają na powrót. Wczoraj odleciało stamtąd około 600 obywateli włoskich. Pracujemy nad tym, aby mogło wyruszyć do kraju możliwie najwięcej osób

— powiedział Tajani.

Jak zaznaczył, w tym celu na Malediwach przebywają przedstawiciele włoskiego MSZ, a także karabinierzy i funkcjonariusze Gwardii Finansowej.

Wicepremier ogłosił również:

Udało nam się sprowadzić dużą włoską rodzinę z Nepalu. Taką samą pracę wykonujemy w przypadku Tajlandii, Indii i Sri Lanki; zmobilizowaliśmy się, by zabrać stamtąd jak najwięcej Włochów.

Minister spraw zagranicznych dodał, że z Iraku ewakuowani zostali przez Kuwejt prawie wszyscy pracownicy koncernu energetycznego Eni.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

