Ponad 20 tys. Włochów, głównie turystów, wróciło z krajów Zatoki Perskiej i innych państw od początku paraliżu lotniczego w wyniku operacji USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz odwetu Teheranu. Poinformował o tym szef włoskiego MSZ, wicepremier Antonio Tajani.
Szef dyplomacji podkreślił, że coraz więcej Włochów wraca do kraju samolotami z Abu Zabi i Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Maskatu w Omanie.
Zaznaczył, że podjęto również starania, aby Włosi mogli opuścić Izrael.
Dziś odlecą ci wszyscy, którzy chcą opuścić ten kraj, także dzięki lotom z Egiptu
— dodał wicepremier Tajani.
Powrót Włochów z Malediwów
Przekazał też dziennikarzom, że poprawia się sytuacja w przypadku Malediwów, których turyści nie mogli opuścić z powodu zawieszenia lotów.
Ale i tam jest jeszcze kilka tysięcy Włochów, którzy czekają na powrót. Wczoraj odleciało stamtąd około 600 obywateli włoskich. Pracujemy nad tym, aby mogło wyruszyć do kraju możliwie najwięcej osób
— powiedział Tajani.
Jak zaznaczył, w tym celu na Malediwach przebywają przedstawiciele włoskiego MSZ, a także karabinierzy i funkcjonariusze Gwardii Finansowej.
Wicepremier ogłosił również:
Udało nam się sprowadzić dużą włoską rodzinę z Nepalu. Taką samą pracę wykonujemy w przypadku Tajlandii, Indii i Sri Lanki; zmobilizowaliśmy się, by zabrać stamtąd jak najwięcej Włochów.
Minister spraw zagranicznych dodał, że z Iraku ewakuowani zostali przez Kuwejt prawie wszyscy pracownicy koncernu energetycznego Eni.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
