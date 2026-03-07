NA ŻYWO

RELACJA. 1474. dzień wojny. Zełenski rozmawiał z następcą tronu Arabii Saudyjskiej: Ukraińcy od lat walczą z dronami „Shahed"

Skutki rosyjskiego ataku na budynek mieszkalny w Charkowie / autor: PAP/EPA
Skutki rosyjskiego ataku na budynek mieszkalny w Charkowie / autor: PAP/EPA

Trwa 1474. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Niedziela, 8 marca 2026 r.

00:01. Zełenski rozmawiał z następcą tronu Arabii Saudyjskiej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał z następcą tronu Arabii Saudyjskiej, księciem Mohammedem bin Salmanem.

Omówiliśmy sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w regionie Zatoki Perskiej – obecne wyzwania i przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony reżimu irańskiego

— zrelacjonował w mediach społecznościowych.

Ukraińcy od lat walczą z dronami „Shahed” i wszyscy zdają sobie sprawę, że żaden inny kraj na świecie nie ma takiego doświadczenia. Jesteśmy gotowi pomóc i oczekujemy, że nasi obywatele również otrzymają potrzebne wsparcie. Ochrona życia musi być wspólnym priorytetem, a koordynacja działań na rzecz bezpieczeństwa zarówno w Europie, jak i na Bliskim Wschodzie jest niezwykle ważna. Rozmawialiśmy również o pogłębieniu naszej współpracy bilateralnej i projektach, które możemy wspólnie realizować. Będziemy kontynuować pracę nad dalszym rozwojem

— opisał Zełenski.

red/wPolityce.pl/PAP/X/media

