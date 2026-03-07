Trwa 1474. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Niedziela, 8 marca 2026 r.
00:01. Zełenski rozmawiał z następcą tronu Arabii Saudyjskiej
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał z następcą tronu Arabii Saudyjskiej, księciem Mohammedem bin Salmanem.
Omówiliśmy sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w regionie Zatoki Perskiej – obecne wyzwania i przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony reżimu irańskiego
— zrelacjonował w mediach społecznościowych.
Ukraińcy od lat walczą z dronami „Shahed” i wszyscy zdają sobie sprawę, że żaden inny kraj na świecie nie ma takiego doświadczenia. Jesteśmy gotowi pomóc i oczekujemy, że nasi obywatele również otrzymają potrzebne wsparcie. Ochrona życia musi być wspólnym priorytetem, a koordynacja działań na rzecz bezpieczeństwa zarówno w Europie, jak i na Bliskim Wschodzie jest niezwykle ważna. Rozmawialiśmy również o pogłębieniu naszej współpracy bilateralnej i projektach, które możemy wspólnie realizować. Będziemy kontynuować pracę nad dalszym rozwojem
— opisał Zełenski.
red/wPolityce.pl/PAP/X/media
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754937-relacja-1474-dzien-wojny-zelenski-rozmawial-z-saudami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.