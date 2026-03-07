Trwa 1474. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Niedziela, 8 marca 2026 r.
16:10. Mer Charkowa: We wczorajszych atakach zginęło 10 osób, 26 zostało rannych
Wśród ofiar i poszkodowanych znajdują się dzieci. Ponadto rosyjskie ataki uszkodziły 23 budynki.
15:02. Ukraińcy zniszczyli północnokoreańskie działo M-1978 Koksan
Rosjanie używają na froncie północnokoreańskich dział M-1978 Kokosan. Jedno z takich dział zostało zniszczone przez Ukraińskich, a nagranie tego zamieszczono w sieci.
14:00. Zełenski: eksperci od obrony przed dronami będą na Bliskim Wschodzie w przyszłym tygodniu
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył dziś, że ukraińscy eksperci zajmujący się systemami przechwytywania dronów w przyszłym tygodniu przybędą na Bliski Wschód. Jadą tam, by udzielić natychmiastowego wsparcia - podkreślił Zełenski. Wiele państw Bliskiego Wschodu jest atakowanych irańskimi dronami.
13:18. Ukraina zniszczyła skład amunicji w okupowanym Doniecku
Ukraińcy uderzyli w magazyn dronów Geran-2 znajdujący się nieopodal lotniska w okupowanym Doniecku.
Na nagraniach, które pojawiły się w sieci widać ogromne kłęby dymu unoszące się nad miastem.
12:29. Grupa Rosjan rozbita w okolicy miasta Hulajpołe
Ukraina zniszczyła rosyjski czołg, pojazd opancerzony i dwa quady z 40. Brygady Piechoty Morskiej.
11:42. Rosyjska pułapka na ukraińskich strażaków
Rosjanie nocą zaatakowali dronem wieś Wełyka Babka w obwodzie charkowskim. Kiedy ratownicy przybyli na miejsce, aby pomóc ludziom i ugasić pożar, Rosjanie zaatakowali ponownie - tym razem dron uderzył w wóz strażacki - poinformował serwis serwis Centrum Europy (dawniej Biełsat.pl).
W wyniku uderzenia wybuchł pożar w prywatnym domu. Rannych zostało trzech cywilów. W wyniku ponownego uderzenia, dron uderzył w wóz strażacki.
Na szczęście ratownicy nie odnieśli obrażeń – zdążyli ukryć się w schronie. Jednak pojazd został całkowicie zniszczony
— czytamy.
To nie pierwszy raz, gdy Rosjanie uderzają ponownie w to samo miejsce, aby dosięgnąć niosących pomoc strażaków. Do podobnych aktów dochodziło już wielokrotnie
10:30. Rosjanie zaatakowali pociąg pasażerski
Rosjanie uderzyli dronem w pociąg pasażerski w linii Kijów-Sumy. Pociągiem podróżowało 200 osób. Na szczęście nie ma doniesień o poszkodowanych.
10:10. Ukraińcy uderzyli w stacje energetyczne w Biełgorodzie
Uderzenie spowodowało przerwy w dostawie prądu, wody i ogrzewania do miasta i okolicznego rejonu.
07:03. Trump: Nie wiemy, czy Rosja pomaga Iranowi
Nie wiemy, czy Rosja przekazuje Iranowi dane wywiadowcze pomocne przy uderzeniach na siły USA, lecz jeśli to robią, niewiele im to pomaga - oświadczył prezydent USA Donald Trump. Specjalny wysłannik prezydenta, Steve Witkoff, powiedział, że „stanowczo” ostrzegł Rosjan przed takim działaniem.
Nie wiemy, czy to robią, ale jeśli tak, to niewiele im to pomaga. Jeśli spojrzycie na to, co stało się z Iranem w zeszłym tygodniu, to jeśli otrzymują informacje, to niewiele im to pomaga
— powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One.
Jego słowa padły w drodze powrotnej z ceremonii przekazania ciał sześciorga żołnierzy zabitych podczas irańskiego ataku dronowego na prowizoryczną amerykańską bazę w Kuwejcie.
09:30. Rosyjskie straty wojenne
Od początku agresji na Ukrainę śmierć poniosło 1273290 żołdaków Władimira Putina.
00:01. Zełenski rozmawiał z następcą tronu Arabii Saudyjskiej
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał z następcą tronu Arabii Saudyjskiej, księciem Mohammedem bin Salmanem.
Omówiliśmy sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w regionie Zatoki Perskiej – obecne wyzwania i przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony reżimu irańskiego
— zrelacjonował w mediach społecznościowych.
Ukraińcy od lat walczą z dronami „Shahed” i wszyscy zdają sobie sprawę, że żaden inny kraj na świecie nie ma takiego doświadczenia. Jesteśmy gotowi pomóc i oczekujemy, że nasi obywatele również otrzymają potrzebne wsparcie. Ochrona życia musi być wspólnym priorytetem, a koordynacja działań na rzecz bezpieczeństwa zarówno w Europie, jak i na Bliskim Wschodzie jest niezwykle ważna. Rozmawialiśmy również o pogłębieniu naszej współpracy bilateralnej i projektach, które możemy wspólnie realizować. Będziemy kontynuować pracę nad dalszym rozwojem
— opisał Zełenski.
