Trwa dziewiąty dzień operacji Izraela i USA przeciwko Iranowi. Teheran ogłosił, że nie będzie atakować innych krajów, jeżeli te zaprzestaną współpracy z USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w odpowiedzi zapowiedział kolejne uderzenia. Zapraszamy do śledzenia relacji!
Niedziela, 8 marca 2026 r.
00:02. Zgromadzenie Ekspertów może zebrać się w niedzielę, by wybrać następcę Chameneia
Irańskie Zgromadzenie Ekspertów ogłosiło, że „spotka się w ciągu jednego dnia”, by wybrać nowego przywódcę, który zastąpi ajatollaha Alego Chameneia, zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach – podały irańskie media. Jednym z głównych kandydatów ma być jego syn Modżtaba Chamenei.
Według powiązanej z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) agencji Fars nowy najwyższy przywódca ma zostać wybrany podczas spotkań wirtualnych, po tym jak oba budynki używane przez zgromadzenie zostały trafione przez izraelskie siły zbrojne.
Zachodnie media przekazywały niepotwierdzone doniesienia, że w zgromadzeniu trwa spór dotyczący planów ogłoszenia nowym najwyższym przywódcą Iranu Modżtaby Chameneia. Według izraelskich służb bezpieczeństwa Modżtaba przeżył atak lotniczy przeprowadzony w mijającym tygodniu, choć miał zostać ranny.
00:00. Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego: USA i Izrael dążyły do „rozpadu” Iranu
Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, Ali Laridżani, stwierdził, że USA i Izrael dążyły do „rozpadu” Republiki Islamskiej, ale znalazły się w pułapce - przekazała agencja AFP.
Myśleli, że będzie jak w Wenezueli: uderzą, przejmą kontrolę i to będzie koniec. Ale teraz są w pułapce
— powiedział Laridżani w wywiadzie wyemitowanym później w telewizji państwowej. Oświadczył, że państwa regionu są świadome, że Stany Zjednoczone nie są w stanie zapewnić im już bezpieczeństwa. Iran - kontynuował - nie ma problemu z tymi państwami, jednak będzie atakował te kraje, które pozwalają używać swoich terytoriów do prowadzenia ataków na Iran.
Państwa regionu muszą albo powstrzymać USA przed używaniem ich terytoriów, albo zrobimy to my
— stwierdził cytowany przez Iran International Laridżani, dodając, że dwa kraje zapowiedziały, że powstrzymają siły amerykańskie od ataków z ich ziem.
