Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że władze Kuby prowadzą negocjacje z Amerykanami i ocenił, że zawarcie porozumienia z Hawaną będzie łatwe. Oświadczył, że to ostatnie chwile obecnego kubańskiego reżimu, a wyspę czeka „wielka zmiana” i wspaniała przyszłość.
Prezydent USA o Wenezueli: Mają wspaniały potencjał
Donald Trump powiedział podczas Szczytu Tarczy Ameryk na Florydzie, że w minionym tygodniu USA oficjalnie uznały rząd wenezuelski. Oba kraje zawarły też porozumienie dotyczące sprzedaży złota i innych minerałów przez Wenezuelę.
Mają wspaniały potencjał. Złoto. Dobrą ziemię. Nie mogli z tego korzystać. System nie pozwalał im wykorzystać wartości swojej ziemi
— podkreślił Trump.
„To jest kres Kuby w dotychczasowej formie”
Prezydent zapowiedział, że wkrótce również na Kubie „zajdzie wielka zmiana”.
To jest kres Kuby. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy. Mają złą filozofię. Mają zły reżim
— wymieniał prezydent USA.
Trump dodał, że władze Kuby prowadzą z nim negocjacje i rozmawiają również z amerykańskim sekretarzem stanu Markiem Rubio.
To ostatnie momenty Kuby w dotychczasowej formie. Będzie miała nowe, wspaniałe życie
— powiedział amerykański przywódca. Wyraził przekonanie, że zawarcie porozumienia z władzami w Hawanie będzie łatwe.
„Przyjazne przejęcie” wyspy
To kolejna wypowiedź Trumpa w tym duchu na temat Kuby w ostatnim czasie. Prezydent mówił m.in., że upadek reżimu na Kubie jest tylko kwestią czasu. Pod koniec lutego oświadczył, że USA rozmawiają z władzami w Hawanie i może to się skończyć „przyjaznym przejęciem” wyspy.
Według „Wall Street Journal” celem USA jest dogadanie się z częścią elit kubańskiego reżimu, by przeprowadzić transformację na wyspie w podobny sposób, jak miało to miejsce w sprzymierzonej z Kubą Wenezueli.
