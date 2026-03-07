Donald Trump mówi wprost: Kuba z nami negocjuje, czeka ją wielka zmiana i wspaniała przyszłość. To kres dotychczasowej formy

Donald Trump / autor: PAP/EPA
Donald Trump / autor: PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że władze Kuby prowadzą negocjacje z Amerykanami i ocenił, że zawarcie porozumienia z Hawaną będzie łatwe. Oświadczył, że to ostatnie chwile obecnego kubańskiego reżimu, a wyspę czeka „wielka zmiana” i wspaniała przyszłość.

Prezydent USA o Wenezueli: Mają wspaniały potencjał

Donald Trump powiedział podczas Szczytu Tarczy Ameryk na Florydzie, że w minionym tygodniu USA oficjalnie uznały rząd wenezuelski. Oba kraje zawarły też porozumienie dotyczące sprzedaży złota i innych minerałów przez Wenezuelę.

Mają wspaniały potencjał. Złoto. Dobrą ziemię. Nie mogli z tego korzystać. System nie pozwalał im wykorzystać wartości swojej ziemi

— podkreślił Trump.

To jest kres Kuby w dotychczasowej formie”

Prezydent zapowiedział, że wkrótce również na Kubie „zajdzie wielka zmiana”.

To jest kres Kuby. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy. Mają złą filozofię. Mają zły reżim

— wymieniał prezydent USA.

Trump dodał, że władze Kuby prowadzą z nim negocjacje i rozmawiają również z amerykańskim sekretarzem stanu Markiem Rubio.

To ostatnie momenty Kuby w dotychczasowej formie. Będzie miała nowe, wspaniałe życie

— powiedział amerykański przywódca. Wyraził przekonanie, że zawarcie porozumienia z władzami w Hawanie będzie łatwe.

Przyjazne przejęcie” wyspy

To kolejna wypowiedź Trumpa w tym duchu na temat Kuby w ostatnim czasie. Prezydent mówił m.in., że upadek reżimu na Kubie jest tylko kwestią czasu. Pod koniec lutego oświadczył, że USA rozmawiają z władzami w Hawanie i może to się skończyć „przyjaznym przejęciem” wyspy.

Według „Wall Street Journal” celem USA jest dogadanie się z częścią elit kubańskiego reżimu, by przeprowadzić transformację na wyspie w podobny sposób, jak miało to miejsce w sprzymierzonej z Kubą Wenezueli.

