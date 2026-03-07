Relacje między Węgrami a Ukrainą z każdym dniem stają się coraz bardziej napięte. Oliwy do ognia dolał ostatnio Wołodymyr Zełenski. Świat obiegła skandaliczna wypowiedź prezydenta Ukrainy, który sugerował, że może przekazać adres węgierskiego premiera ukraińskim żołnierzom, a oni porozmawiają z nim w swoim języku. Dziś na łamach „Rzeczpospolitej”, Ołeksij Melnyk, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, próbuje tłumaczyć swojego prezydenta. „To nieporozumienie” — tłumaczy i przyznaje: „Czasami w naszym prezydencie włącza się instynkt showmana”.
Węgiersko-ukraiński konflikt z programem SAFE w tle
Wołodymyr Zełenski mówił o przekazaniu adresu Viktora Orbana swoim żołnierzom w kontekście blokowania przez Węgry pożyczki w wysokości 90 mld euro, jaką UE przygotowało dla Kijowa. Budapeszt nie godzi się jednak na to, a swoją decyzję argumentuje przestojem w transferze ropy na Węgry poprzez rurociąg „Przyjaźń”.
Instalacja została uszkodzona przez Rosjan, ale zdaniem Orbana Kijów celowo zwleka z jej naprawą. Z kolei sam prezydent Ukrainy odsyła Viktora Orbana na Kreml, by tam się poskarżył.
Ponadto, według źródeł w Politico, Węgrom, które blokują pożyczkę dla Ukrainy i 20. pakiet sankcji na Rosję, chodzi o coś więcej. Jak twierdzą informatorzy amerykańskiego magazynu Politico, Komisja Europejska miała blokować wypłatę 2,4 miliarda euro początkowej kwoty z funduszy programu SAFE, o które stara się Budapeszt. W ten sposób KE już używałby programu SAFE jako narzędzia politycznego, chcąc wywrzeć presję na Węgry.
Orban: Przestańcie nas straszyć i szantażować!
Do sporu węgiersko-ukraińskiego w Europie zaczęto powoli się przyzwyczajać, jednak dwa dni temu słowa Zełenskiego zmroziły większość obserwatorów. Po wypowiedzi prezydenta Ukrainy o przekazaniu adresu Viktora Orbana swoim żołnierzom nie trzeba było długo czekać na reakcję Budapesztu.
Oburzony Viktor Orban jeszcze dziś zamieścił na platformie X wpis, w którym zwrócił się do prezydenta Ukrainy.
Wołodymyrze Zełenski! Przestańcie nas straszyć i szantażować! Z Węgrami to nie przejdzie
— napisał premier Węgier.
Ukraiński ekspert: W prezydencie włącza się instynkt showmana
Dziś na łamach „Rzeczpospolitej” ukraiński ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego próbował nieco ostudzić emocje związane ze słowami swojego prezydenta.
Czasami w naszym prezydencie włącza się instynkt showmana, który musi coś szybko powiedzieć, niekoniecznie filozoficznego, by dostać oklaski
— pisze Ołeksij Melnyk w „Rz”.
W tym jednak przypadku wypowiedź celowo została wyrwana z kontekstu i błędnie zinterpretowana
— zaznacza i tłumaczy:
Prezydent odnosił się do dwóch ukraińskich wojskowych, etnicznych Węgrów, których ostatnio Moskwa przekazała władzom w Budapeszcie (…) Mówiąc o przekazaniu namiarów wojskowym, Zełenski miał na myśli właśnie tych dwóch ukraińskich żołnierzy mówiących po węgiersku. Chodziło o to, że mogą porozmawiać z premierem Węgier w tym samym języku. Prezydent Ukrainy nie groził i nie szantażował Orbána
Tak czy inaczej musimy bardzo uważać na słowa
— przyznaje.
Sławomir Cedzyński/rp.pl/Politico
