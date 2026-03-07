„Zełenski nie ma w tej chwili jak zapłacić za pierwszą transzę Gripenów. Jeszcze teraz jest wojna w zatoce, która odwraca uwagę od Ukrainy. W związku z tym on jest zdenerwowany. Niestety paradoksalnie zagrał tak, jak chciałby Orban” – wskazała była dyrektor Telewizji Biełsat Agnieszka Romaszewska w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”, Jerzy Szmit, publicysta tygodnika „Sieci” oraz Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”.
Jak powiedział szef węgierskiego MSZ „prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zagroził premierowi Viktorowi Orbanowi śmiercią”. Peter Szijjarto skomentował słowa Zełenskiego, który krytykując decyzję Budapesztu o zablokowaniu unijnej pożyczki dla Ukrainy, stwierdził, że da żołnierzom adres Orbana. Ten spór skomentowali publicyści.
Agnieszka Romaszewska wskazała, że „Zełenski nie ma w tej chwili jak zapłacić za pierwszą transzę Gripenów”.
Jeszcze teraz jest wojna w zatoce, która odwraca uwagę od Ukrainy. W związku z tym on jest zdenerwowany. Niestety paradoksalnie zagrał tak, jak chciałby Orban
— zaznaczyła była dyrektor Telewizji Biełsat.
Jerzy Szmit przypomniał, że wojna na Ukrainie trwa już ponad cztery lata.
Tego typu zachowania i to zniechęcenie będzie narastać. Państwo ukraińskie dzisiaj się nie utrzyma bez pomocy zewnętrznej. […] Ale Ukraina wojnę strategicznie wygrała
— mówił publicysta tygodnika „Sieci”.
„Odwykliśmy od zagrożenia bezpośredniego Rosji”
Piotr Semka zwrócił uwagę na jeszcze jeden fakt.
Ludzie, którzy od czterech lat nam mówią, że wojna na Ukrainie to nie nasza wojna, że trzeba być chłodnym i nie posługiwać się żadnymi sentymentami, jak za dotknięciem różki czarnoksiężnika zamieniali się w sentymentalnych opowiadaczy o tym, jak to bywali w Iranie i spotykali samych przesympatycznych ludzi, jak to reżym w Teheranie dba o katolickie i chrześcijańskie miejsca i nagle usłyszymy opowieści o wspaniałym narodzie, przeciwko któremu stoi imperium Epsteina, bo tak nazywana jest Ameryka
— wskazał.
Jesteśmy świadkami wykreowania w Polsce fali antyamerykanizmu, który jest posmarowany antysemityzmem. Odwykliśmy od zagrożenia bezpośredniego Rosji
— dodał.
