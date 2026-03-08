Niemiecki koncern medialny Axel Springer ma przejąć brytyjski dziennik „The Telegraph” za około 575 mln funtów. Na brytyjski rynek prasowy wprowadza się nowy, potężny gracz. „Nadal istnieje jednak prawdopodobieństwo, że rząd zbada przejęcie Axel Springer pod kątem jego wpływu na interes publiczny, co prawdopodobnie potrwa miesiące” - czytamy w „The Telegraph”.
Jak doszło do przejęcia
Decyzja oznacza także fiasko planów przejęcia gazety przez wydawcę „Daily Mail”. Dyrektor generalny Axel Springer, Mathias Döpfner, wyprzedził w wyścigu Lorda Rothermere’a, zamykając trwający ponad dwa lata okres sporów o kontrolę nad wpływowym konserwatywnym dziennikiem.
Axel Springer kupił od funduszu RedBird IMI – wspieranego przez Zjednoczone Emiraty Arabskie – pakiet papierów wartościowych „The Telegraph”.
RedBird IMI próbował przejąć kontrolę nad wydawnictwem pod koniec 2023 roku, jednak plany te zablokowano ze względu na brytyjskie przepisy zakazujące posiadania gazet przez obce państwa.
Największy ruch Axel Springer w Wielkiej Brytanii
Dla niemieckiego wydawcy to najpoważniejsza inwestycja na brytyjskim rynku medialnym. Jednocześnie wpisuje się ona w strategię globalnej ekspansji koncernu w świecie anglojęzycznym.
Axel Springer już wcześniej próbował zdobyć prestiżowe brytyjskie tytuły – bez powodzenia starał się o „The Telegraph” w 2004 roku, a w 2015 roku o „Financial Times”.
Firma należy dziś do największych wydawców informacji na świecie. W ubiegłym roku jej przychody wyniosły 3,8 mld euro, a zysk sięgnął 738 mln euro.
Dla Mathiasa Döpfnera zapowiedział rozwój „The Telegraph”.
Chcemy rozwijać „The Telegraph”, zachowując jednocześnie jego wyjątkowy charakter i dziedzictwo. (…) „The Telegraph” opowiada się za wolnością, osobistą odpowiedzialnością, wartościami demokratycznymi oraz wiarą w otwarte społeczeństwa i gospodarkę rynkową”
— stwierdził Döpfner.
Globalne portfolio wydawcy
Jak pisze „The Telegraph”, międzynarodowe portfolio Axel Springer obejmuje m.in. Politico, Business Insider oraz wydawcę popularnych newsletterów Morning Brew. Gazeta podkreśla jednak, że żaden z tych tytułów nie ma jednak znaczącej pozycji na brytyjskim rynku informacyjnym.
Niemiecki wydawca ma nietypową konstytucję korporacyjną, która gwarantuje jego wsparcie dla państwa Izrael i od dziesięcioleci wspiera integrację europejską.
— czytamy w telegraph.co.uk
Jednak w ostatnich tygodniach usunął z dokumentu długoletnie odniesienie do „zjednoczonej Europy”
— dodaje portal.
Możliwe postępowanie rządu
Choć umowa została ogłoszona, proces przejęcia może jeszcze zostać poddany analizie ze strony władz.
Nadal istnieje prawdopodobieństwo, że rząd zbada przejęcie Axel Springer pod kątem jego wpływu na interes publiczny, co prawdopodobnie potrwa miesiące.
Oprac. SC/The Telegraph
