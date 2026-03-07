W Iraku zatrzymano pięciu Polaków, zostali już zwolnieni. Doniesienia wskazywały na podejrzenia o szpiegostwo na rzecz Izraela, ale MSW Iraku je zdementowało. Wśród zatrzymanych był znany youtuber, który prowadzi kanał „Przez Świat Na Fazie”. „Wszystko co czytacie w Internecie to fejk!!” - poinformował na Facebooku.
Dziś w nocy pojawiły się informacje, że w Iraku zatrzymano pięciu Polaków, którzy rzekomo tworzyli „izraelską komórkę szpiegowską”.
Dziś rano irackie MSW zdementowało doniesienia, jakoby zatrzymanie miało związek z podejrzeniem szpiegostwa.
Doniesienia niektórych mediów i platform społecznościowych dotyczące aresztowania (członków - PAP) sieci szpiegowskiej w Bagdadzie są nieprawdziwe
— napisał resort w oświadczeniu.
„Wszystkie procedury były legalne”
Potwierdził, że władze zatrzymały pięciu obywateli Polski, którzy około 10 dni temu legalnie wjechali do Iraku przez oficjalne przejścia graniczne. Jak wyjaśnił, ze względu na podejrzenia związane z ich obecnością w pobliżu placu Tahrir w Bagdadzie siły bezpieczeństwa podjęły działania w celu zweryfikowania ich tożsamości.
Po zbadaniu ich dokumentów, procedur wjazdowych i pobytu w Iraku potwierdzono, że wszystkie procedury były legalne, a ich obecność w kraju była zgodna z prawem
— napisało ministerstwo.
Resort wezwał media i użytkowników platform społecznościowych do zachowania ostrożności, polegania na oficjalnych źródłach i powstrzymania się od rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, które mogą wywołać zamieszanie wśród opinii publicznej.
Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą naloty na Iran. W pierwszej fazie ataków zginął m.in. najwyższy przywódca tego kraju, ajatollah Ali Chamenei. W odpowiedzi Iran ostrzeliwuje Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, uderzając w amerykańskie bazy wojskowe w tym regionie, jak i w infrastrukturę cywilną.
Co prawda polecieli (do Iraku - PAP) wbrew ostrzeżeniom w pierwszy dzień wojny (między USA i Izraelem a Iranem - PAP), ale - wedle informacji naszego konsula w Iraku - już zostali zwolnieni
— napisał Radosław Sikorski na platformie X.
Fazowski dementuje doniesienia
Do sprawy odniósł się youtuber Dawid „Faza” Fazowski, który prowadził kanał „Przez Świat na Fazie”.
Uwaga nic mi nie jest i nie mam pojęcia co się stało. Zostałem zatrzymany i pogadali ze mną i odwieźli. Rano wstaje a tu takie info
— poinformował za pośrednictwem Facebooka.
Wszystko co czytacie w Internecie to fejk!! Miałem zwykłe zatrzymanie by sprawdzić dokumenty bo to dość dziwne co tu robimy i nas ładnie odwieźli do hotelu
— dodał.
Na koniec zapewnił, że z wyjazdem poradzi sobie sam.
Protestując, żaden konsul ani nikt z MSZ nas nie wyciągnął! Sami osobiście aktualnie walczymy o to by stąd wyjechać! Nikt nie udzielił nam pomocy i osobiście nie mam o to pretensji. Sam wjechałem i sam wyjadę
— napisał.
„Potrzebujemy teraz pomocy MSZ”
Głos zabrali również twórcy kanały „Smakosz Życia”, którzy znaleźli się wśród zatrzymanych.
Od kilku godzin świat obiega informacja, że w Bagdadzie w Iraku zatrzymano 5 osób pochodzenia polskiego, oskarżonych o szpiegostwo na rzecz syjonistycznego Izraela
— powiedział twórca na nagranu zamieszonym na Instagramie.
Informacja ta jest nieprawdą, ponieważ nie zostaliśmy aresztowani. Zostaliśmy jedynie zatrzymani w celu weryfikacji naszej tożsamości. Po 30. minutach zostaliśmy wypuszczeni oraz odwiezieni do hotelu. Jednak nasze dane osobowe i zdjęcia paszportów dostały się w niepowołane ręce i pewna z osób udostępniła zdjęcia naszych paszportów na proirańskich grupach
— dodał drugi mężczyzna.
Co zwiększa ryzyko działań wobec nas, które mogą zagrażać naszemu bezpieczeństwu i życiu, a pani obsługująca telefon ambasady proponuje nam udać się publicznym transportem do granicy z Turcją. W obecnej sytuacji nie możemy wyjść z hotelu ze względu na dezinformację, która poszła w świat
— słyszymy na nagraniu.
Prosimy, żeby nie podawać dalej fałszywych informacji. Jesteśmy zwykłymi turystami z Polski i tak jak ludzie z innych krajów jak Oman czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, potrzebujemy teraz pomocy MSZ, aby bezpiecznie dostać się na granicę z Turcją
— zaapelowali twórcy.
