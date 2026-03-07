Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje. Przedstawiciel Iranu w ONZ Amir Saeid Iravani poinformował, że do tej pory zginęło ponad 1,3 tys. cywilów. Dziś w nocy Izrael ostrzelał Teheran. Z kolei Arabia Saudyjska przejęła pocisk, który leciał w stronę Rijadu. Ostrzały objęły też Irak i Liban, gdzie ranni zostali żołnierze sił pokojowych.
W wyniku amerykańsko-izraelskich uderzeń zginęło 1332 cywilów, w tym kobiety i dzieci. Tysiące innych zostało rannych, a szkoły i szpitale są celowo atakowane
— oświadczył wczoraj w swoim raporcie irański ambasador przy ONZ Amir Saeid Iravani.
Siły Obrony Izraela potwierdziły przeprowadzenie dziś w nocy „zakrojonych na szeroką skalę” uderzeń na stolicę Iranu. Szef sztabu armii oświadczył, że jego oddziały „miażdżą irański reżim terrorystyczny”. W odpowiedzi Teheran wystrzelił nową salwę pocisków w kierunku Izraela. Syreny alarmowe rozbrzmiewały m.in. w Beer Szewie.
Konflikt rozlewa się na sąsiednie państwa. Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o zestrzeleniu pocisku balistycznego wymierzonego w bazę lotniczą Prince Sultan, gdzie stacjonują wojska USA. W Libanie, gdzie według lokalnych władz zginęło już ponad 200 osób, w ataku na placówkę misja pokojowa ONZ UNIFIL ranni zostali żołnierze z Ghany.
Obawy ONZ ws. konfliktu na Bliskim Wschodzie
Jak podaje agencja AFP, systemy obronne Kataru zneutralizowały także większość nadlatujących irańskich dronów. Celem ataków stały się także instalacje naftowe w Iraku oraz lotnisko w Bagdadzie. Dotychczas nie ma informacji o ewentualnych ofiarach i zniszczeniach.
Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł wczoraj, że sytuacja grozi „wymknięciem się spod kontroli”.
Amerykańsko-izraelskie siły prowadzą od 28 lutego zintensyfikowany ostrzał celów w Iranie, na co Teheran odpowiada atakami odwetowymi. Eskalacja doprowadziła do paraliżu żeglugi w cieśninie Ormuz, efektem czego jest gwałtowny wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych o ponad 25 proc.
Adam Bąkowski/PAP
