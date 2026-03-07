FBI padło ofiarą hakerów! Techniki cyberwłamywaczy określono jako "wyrafinowane". USA podejrzewają powiązanie z Chinami

Na zdjęciu wnętrze Białego Domu i flaga USA / autor: Fratria
Na zdjęciu wnętrze Białego Domu i flaga USA

Hakerzy dostali się do wewnętrznej sieci komputerowej Federalnego Biura Śledczego (FBI). „Wall Street Journal” przekazał, że administracja Donalda Trumpa podejrzwa, iż za cyberwłamaniem stoją osoby powiązane z rządem Chin.

Zakres i skala włamania nie są znane, a śledztwo jest na wczesnym etapie, podano w raporcie, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. FBI odmówiło komentarza, podobnie też ambasada Chin w Waszyngtonie.

FBI rozpoczęło badanie nieprawidłowej aktywności logów w docelowym systemie w swojej sieci 17 lutego, powiadomiło FBI w raporcie wysłanym do Kongresu. Hakerzy zaatakowali niejawny system, który zawiera informacje o komunikacji osób objętych śledztwem FBI, jak wynika z powiadomienia.

Wyrafinowane działania hakerów

FBI określiło techniki hakerów jako „wyrafinowane” i dodało, że trwają prace naprawcze i dochodzenia kryminalistyczne.

Urzędnik Białego Domu odpowiedział agencji Reutera, że „regularnie zwołuje spotkania w celu omówienia wszelkich cyberzagrożeń dla Stanów Zjednoczonych”, ale nie będzie omawiał szczegółów żadnego konkretnego incydentu ani spotkania.

