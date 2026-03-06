Trwa ósmy dzień wojny operacji przeciko Teheranowi. 28 lutego rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował kilka państw w regionie, w tym mieszczące się na ich terytorium bazy amerykańskie. W nalotach USA i Izraela zginął m.in. najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu Ali Chamenei. Wiele państw ewakuuje swoich obywateli z Bliskiego Wschodu. Prezydent Donald Trump ogłosił, że nie chce żadnego układu z Iranem - nie liczy się nic poza „bezwarunkową kapitulacją” Teheranu. Oznajmił też, że nowy przywódca Iranu musi być akceptowalny dla Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy do śledzenia relacji!
Sobota, 7 marca 2026 r.
00:08. Wojsko USA: w ciągu siedmiu dni operacji uderzyliśmy w ponad 3 tys. celów w Iranie
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że w ciągu siedmiu dni operacji przeciwko Iranowi amerykańskie siły uderzyły w ponad 3 tys. celów związanych z tym krajem. Zniszczono albo uszkodzono 43 irańskie okręty.
Wojsko wymieniło, że celem amerykańskich ataków były m.in. centra dowodzenia i kontroli, siedziby Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), systemy obrony powietrznej, okręty irańskiej marynarki wojennej, w tym okręty podwodne.
Adm. Brad Cooper, szef CENTCOM, oświadczył, że Iran uderzył dotychczas w 12 innych krajów i celowo atakuje cywilów na Bliskim Wschodzie.
00:00. Agencja AP: Rosja próbuje zaangażować się w konflikt na Bliskim Wschodzie
Doniesienia o możliwym przekazywaniu przez Rosję stronie irańskiej danych o amerykańskich celach na Bliskim Wschodzie to pierwszy sygnał, który może świadczyć o tym, że Moskwa próbuje zaangażować się w trwający tam od niemal tygodnia konflikt zbrojny - napisała agencja AP.
Rosja dostarcza Iranowi informacje, które mogą mu pomóc w atakowaniu amerykańskich okrętów, samolotów i innych aktywów w regionie - podała Associated Press, powołując się na dwóch urzędników, którzy znają dane amerykańskiego wywiadu w tej sprawie.
Amerykański wywiad nie wykrył, by Rosja wskazywała Iranowi, co ma robić z przekazywanymi mu informacjami.
Jednak - jak zaznaczyła agencja AP - to pierwszy sygnał świadczący o tym, że Moskwa, która utrzymuje przyjazne stosunki z Teheranem, próbuje zaangażować się w wojnę, rozpoczętą w minioną sobotę przez USA i Izrael.
Associated Press podkreśliła, że Biały Dom zbagatelizował te doniesienia. Jego rzeczniczka Karoline Leavitt powiedziała, że to nie ma znaczenia, bo amerykańskie siły i tak dziesiątkują irański reżim.
CZYTAJ TAKŻE: Trump precyzuje: „Bezwarunkowa kapitulacja może być wtedy, gdy to ogłoszą. Ale może być też wtedy, gdy nie będą mogli już dłużej walczyć”
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
