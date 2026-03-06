NA ŻYWO

RELACJA. 1473. dzień wojny na Ukrainie. Agencja AP: Rosja próbuje zaangażować się w konflikt na Bliskim Wschodzie

Ukraińscy żołnierze / autor: PAP/EPA
Trwa 1473. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Sobota, 7 marca 2026 r.

00:02. Informacja operacyjna ukraińskiego sztabu

Łącznie od początku tego dnia doszło do 135 starć bojowych - podał w piątek wieczorem w informacji operacyjnej ukraiński Sztab Generalny.

Najczęściej do walk dochodzi na kierunkach: Konstantynówka (20), Pokrowsk (22) i Hulajpole (19).

00:00. Agencja AP: Rosja próbuje zaangażować się w konflikt na Bliskim Wschodzie

Doniesienia o możliwym przekazywaniu przez Rosję stronie irańskiej danych o amerykańskich celach na Bliskim Wschodzie to pierwszy sygnał, który może świadczyć o tym, że Moskwa próbuje zaangażować się w trwający tam od niemal tygodnia konflikt zbrojny - napisała agencja AP.

Rosja dostarcza Iranowi informacje, które mogą mu pomóc w atakowaniu amerykańskich okrętów, samolotów i innych aktywów w regionie - podała Associated Press, powołując się na dwóch urzędników, którzy znają dane amerykańskiego wywiadu w tej sprawie.

Amerykański wywiad nie wykrył, by Rosja wskazywała Iranowi, co ma robić z przekazywanymi mu informacjami.

Jednak - jak zaznaczyła agencja AP - to pierwszy sygnał świadczący o tym, że Moskwa, która utrzymuje przyjazne stosunki z Teheranem, próbuje zaangażować się w wojnę, rozpoczętą w minioną sobotę przez USA i Izrael.

Associated Press podkreśliła, że Biały Dom zbagatelizował te doniesienia. Jego rzeczniczka Karoline Leavitt powiedziała, że to nie ma znaczenia, bo amerykańskie siły i tak dziesiątkują irański reżim.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

