Prezydent USA Donald Trump powiedział portalowi Axios, że za „bezwarunkową kapitulację” Iranu uzna moment, w którym Teheran nie będzie już w stanie walczyć, bo nie będzie miał ani personelu ani uzbrojenia.
Bezwarunkowa kapitulacja może być wtedy, gdy (Irańczycy) to ogłoszą. Ale może być też wtedy, gdy nie będą mogli już dłużej walczyć, bo nie będą mieli nikogo ani niczego do walki
— oświadczył Trump w siódmym dniu amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi.
Wcześniej Trump napisał w serwisie Truth Social, że nie zaakceptuje żadnego układu z Iranem poza „bezwarunkową kapitulacją”.
Później rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt tłumaczyła, że „bezwarunkowa kapitulacja” Iranu oznacza moment, w którym prezydent Trump uzna, że zrealizował swoje cele, a Iran nie stanowi już zagrożenia.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Inwazja lądowa na Iran? Trump ucina: „To strata czasu. Stracili wszystko, co mogli stracić”. USA chcą zmienić przywództwo w Teheranie
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 7. dzień operacji przeciwko Iranowi. Izraelska armia ogłosiła, że rozpoczęła kolejną falę uderzeń na cele w Teheranie
Adam Kacprzak/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754843-trump-oglasza-bezwarunkowa-kapitulacja-moze-byc-wtedy-gdy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.