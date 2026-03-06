Trump precyzuje: "Bezwarunkowa kapitulacja może być wtedy, gdy to ogłoszą. Ale może być też wtedy, gdy nie będą mogli już dłużej walczyć"

Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL
Prezydent USA Donald Trump powiedział portalowi Axios, że za „bezwarunkową kapitulację” Iranu uzna moment, w którym Teheran nie będzie już w stanie walczyć, bo nie będzie miał ani personelu ani uzbrojenia.

Bezwarunkowa kapitulacja może być wtedy, gdy (Irańczycy) to ogłoszą. Ale może być też wtedy, gdy nie będą mogli już dłużej walczyć, bo nie będą mieli nikogo ani niczego do walki

— oświadczył Trump w siódmym dniu amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi.

Wcześniej Trump napisał w serwisie Truth Social, że nie zaakceptuje żadnego układu z Iranem poza „bezwarunkową kapitulacją”.

Później rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt tłumaczyła, że „bezwarunkowa kapitulacja” Iranu oznacza moment, w którym prezydent Trump uzna, że zrealizował swoje cele, a Iran nie stanowi już zagrożenia.

