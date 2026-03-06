Biały Dom opublikował zaskakujący materiał wideo promujący operację wojskową w Iranie. Pojawił się na niej… protagonista gry GTA: San Andreas Carl Johnson (CJ), który mówi swoje kultowe zdanie: „Ah sh.t, here we go again”. Pojawia się także typowa dla gier z serii GTA plansza z napisem „Wasted”.
Operacja „Epicka furia”
• Zniszczyć irański arsenał rakietowy.
• Zniszczyć ich flotę.
• Upewnijcie się, że NIGDY nie dostaną broni jądrowej
— napisał Biały Dom w mediach społecznościowych, publikując nagranie ze sceną z GTA, a następnie ujęcia ze zniszczeń irańskich sprzętów wojskowych.
Bezwarunkowa kapitulacja
„Bezwarunkowa kapitulacja” Iranu oznacza moment, w którym prezydent Donald Trump uzna, że zrealizował swoje cele, a Iran nie stanowi już zagrożenia
— powiedziała dziś rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Oznajmiła też, że USA mają kandydatów na nowego przywódcę Iranu.
Leavitt wyjaśniła w ten sposób podczas rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem znaczenie wcześniejszej wypowiedzi prezydenta, który zadeklarował, że nie będzie porozumienia z Iranem poza „bezwarunkową kapitulacją”.
Prezydent ma na myśli to, że gdy jako Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych USA uzna, że Iran nie stanowi już zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, a cele operacji „Epicka Furia” zostaną w pełni zrealizowane, wówczas Iran zasadniczo znajdzie się w sytuacji bezwarunkowej kapitulacji, niezależnie od tego, czy sam to ogłosi, czy nie
— powiedziała rzeczniczka.
Szczerze mówiąc, nie ma wielu osób, które mogłyby to ogłosić, ponieważ Stany Zjednoczone i Państwo Izrael całkowicie unicestwiły blisko 50 przywódców byłego reżimu terrorystycznego, w tym najwyższego przywódcę (ajatollaha Alego Chameneia - PAP)
— dodała.
Pytana o to, czy Biały Dom wytypował potencjalnego kandydata do objęcia władzy w Iranie, Leavitt odparła jedynie, że amerykański wywiad ma kilka takich osób, lecz nie podała szczegółów.
Rzeczniczka uważa, że operacja przebiega szybciej o 4-5 tygodni od zakładanego harmonogramu i USA są „na dobrej drodze” by osiągnąć całkowitą kontrolę nieba nad Iranem.
CZYTAJ TAKŻE: Trump precyzuje: „Bezwarunkowa kapitulacja może być wtedy, gdy to ogłoszą. Ale może być też wtedy, gdy nie będą mogli już dłużej walczyć”
