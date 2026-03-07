Volkswagen przejdzie na produkcję zbrojeniową? To pomysł na kończące się zamówienia i kryzys w niemieckim koncernie

  • Świat
  • opublikowano:
Volkswagen 82 z czasów II wojny światowej / autor: Fratria
Volkswagen 82 z czasów II wojny światowej / autor: Fratria

Pracownicy Volkswagena bronią się przed zwolnieniami i zamykaniem zakładów. W kryzysie pogrążona jest m.in. fabryka w Osnabrück, gdzie produkcja Porsche zakończy się w tym roku, a VW T-Roc Cabriolet w połowie przyszłego. Stąd pomysł Rady Zakładowej, by zakład Volkswagena przeszedł na produkcję zbrojeniową.

Perspektywa dla zakładu w Osnabrück

Przewodniczącą Rady Zakładowej koncernu Volkswagena, Danielę Cavallo cytuje Niemiecka Agencja Prasowej (DPA), a za nią dw.com.

Uważam, że Niemcy i Europa muszą stać się bardziej niezależne w sektorze obronnym. Świat zmienił się dramatycznie. Dlatego ważne jest, aby Europa zbudowała przeciwwagę w tym obszarze

— mówiła Cavallo

Jej zdaniem to realna perspektywa zwłaszcza dla zakładu w Osnabrück w Dolnej Saksonii we wschodnich Niemczech.

Przedstawicielka pracowników za przykład podała spółka zależną MAN-a, która od lat produkuje ciężarówki wojskowe w ramach joint venture z koncernem Rheinmetall.

Koncern Volkswagena walczy z kryzysem

Pod koniec 2024 roku, po długich negocjacjach, firma i związek zawodowy uzgodniły program restrukturyzacji, który przewiduje redukcję 35 000 miejsc pracy w Niemczech do 2030 roku.

— czytamy w dw.com

Jednak zamknięcia zakładów zostały wykluczone. Podobnie Cavallo przyznała, że nie zaakceptuje zamknięcia zakładów „pod żadnym pozorem”, również w Osnabrück.

Z drugiej strony produkcja modeli Porsche w Osnabrück zakończy się w tym roku, a produkcja VW T-Roc Cabriolet w połowie roku 2027.

Koncern zbrojeniowy Rheinmetall od dawna jest rozważany jako potencjalny nabywca zakładu. W lutym zakład zaprezentował również prototypy potencjalnych pojazdów wojskowych opartych na platformach VW, początkowo jedynie w celach testowych. Według VW, to, czy z tego wyniknie coś konkretnego, pozostaje kwestią otwartą.

— pisze dw.com

CZYTAJ TEŻ: Poważne problemy Volkswagena! Z powodu niedoborów chińskich chipów planują zawiesić produkcję! W tle decyzja rządu Holandii

SC/dw.com

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych