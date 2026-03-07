Pracownicy Volkswagena bronią się przed zwolnieniami i zamykaniem zakładów. W kryzysie pogrążona jest m.in. fabryka w Osnabrück, gdzie produkcja Porsche zakończy się w tym roku, a VW T-Roc Cabriolet w połowie przyszłego. Stąd pomysł Rady Zakładowej, by zakład Volkswagena przeszedł na produkcję zbrojeniową.
Perspektywa dla zakładu w Osnabrück
Przewodniczącą Rady Zakładowej koncernu Volkswagena, Danielę Cavallo cytuje Niemiecka Agencja Prasowej (DPA), a za nią dw.com.
Uważam, że Niemcy i Europa muszą stać się bardziej niezależne w sektorze obronnym. Świat zmienił się dramatycznie. Dlatego ważne jest, aby Europa zbudowała przeciwwagę w tym obszarze
— mówiła Cavallo
Jej zdaniem to realna perspektywa zwłaszcza dla zakładu w Osnabrück w Dolnej Saksonii we wschodnich Niemczech.
Przedstawicielka pracowników za przykład podała spółka zależną MAN-a, która od lat produkuje ciężarówki wojskowe w ramach joint venture z koncernem Rheinmetall.
Koncern Volkswagena walczy z kryzysem
Pod koniec 2024 roku, po długich negocjacjach, firma i związek zawodowy uzgodniły program restrukturyzacji, który przewiduje redukcję 35 000 miejsc pracy w Niemczech do 2030 roku.
— czytamy w dw.com
Jednak zamknięcia zakładów zostały wykluczone. Podobnie Cavallo przyznała, że nie zaakceptuje zamknięcia zakładów „pod żadnym pozorem”, również w Osnabrück.
Z drugiej strony produkcja modeli Porsche w Osnabrück zakończy się w tym roku, a produkcja VW T-Roc Cabriolet w połowie roku 2027.
Koncern zbrojeniowy Rheinmetall od dawna jest rozważany jako potencjalny nabywca zakładu. W lutym zakład zaprezentował również prototypy potencjalnych pojazdów wojskowych opartych na platformach VW, początkowo jedynie w celach testowych. Według VW, to, czy z tego wyniknie coś konkretnego, pozostaje kwestią otwartą.
— pisze dw.com
CZYTAJ TEŻ: Poważne problemy Volkswagena! Z powodu niedoborów chińskich chipów planują zawiesić produkcję! W tle decyzja rządu Holandii
SC/dw.com
